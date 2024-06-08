В авиакатастрофе в США погиб 90-летний астронавт и автор легендарного фото: чем он известен

В его честь назван один из кратеров на Луне

В пятницу, 7 июня, во время крушения одномоторного самолета Beechcraft T-34 Mentor у Островов Сан-Хуан в штате Вашингтон погиб 90-летний Уильям Андерс, астронавт "Аполлона-8", который в 1968 году сделал на орбите Луны культовую фотографию "Восход Земли".

О гибели Андерса сообщило агентство новостей Associated Press. В момент катастрофы за штурвалом был именно он. Сын астронавта подтвердил гибель отца. В сетях появилось видео, на которое, вероятно, попал момент катастрофы.

Уильям Андерс известен не только как астронавт "Аполлона-8", который был одним из тех, кто совершил полет в космос в конце 1968 года на первом в истории пилотируемом космическом корабле, вышедшем на орбиту Луны но и как автор легендарного фото. Во время этой миссии он сделал невероятный кадр восхода Земли над поверхностью Луны.

Это фото стало одним из самых известных снимков нашей планеты из космоса. Андерс считал эту фотографию своим важнейшим вкладом в космическую программу, так как она запустила важные процессы. В частности, считается, что именно она вызвала возникновение глобального экологического движения, показав людям, насколько хрупкой и беззащитной выглядит Земля из космоса.

После миссии на Луну Андерс занимал должности на государственной службе, был послом США в Норвегии, входил в руководство крупных корпораций. Он имел более 6000 часов общего налёта на различных типах летательных аппаратов. Генерал-майор в отставке продолжал активно летать на небольших винтовых самолётах.

Как сообщал "Телеграф", в январе этого года в авиакатастрофе на Карибах вместе с двумя своими дочками погиб голливудский актер Кристиан Оливер, известный ролями в фильмах "Спиди-гонщик", "Поворот не туда: Наследие", "Операция "Валькирия". Ему был 51 год, а девочкам — 10 и 12 лет.