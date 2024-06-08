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В авіакатастрофі в США загинув 90-річний астронавт та автор легендарного фото: чим він відомий

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Вільям Андерс та його культовий знімок
Вільям Андерс та його культовий знімок. Фото Колаж "Телеграфу"

На його честь названо одного з кратерів на Місяці

У п’ятницю, 7 червня, під час аварії одномоторного літака Beechcraft T-34 Mentor біля Островів Сан-Хуан у штаті Вашингтон загинув 90-річний Вільям Андерс, астронавт "Аполлона-8", який у 1968 році зробив на орбіті Місяця культову фотографію Землі".

Про загибель Андерса повідомило агентство новин Associated Press. На момент катастрофи за штурвалом був саме він. Син астронавта підтвердив загибель батька. У мережах з’явилося відео, на яке, ймовірно, потрапив момент катастрофи.

Вільям Андерс відомий не тільки як астронавт "Аполлона-8", який був одним з тих, хто здійснив політ у космос наприкінці 1968 року на першому в історії пілотованому космічному кораблі, що вийшов на орбіту Місяця, але і як автор легендарного фото. Під час цієї місії він зробив неймовірний кадр сходу землі над поверхнею Місяця.

Це фото стало одним із найвідоміших знімків нашої планети з космосу. Андерс вважав цю фотографію своїм найважливішим внеском у космічну програму, оскільки вона запустила важливі процеси. Зокрема, вважається, що саме вона викликала виникнення глобального екологічного руху, показавши людям, наскільки тендітною та беззахисною виглядає Земля з космосу.

Після місії на Місяць Андерс обіймав посади на державній службі, був послом США у Норвегії, входив до керівництва великих корпорацій. Він мав понад 6000 годин загального нальоту різних типах літальних апаратів. Генерал-майор у відставці активно літав на невеликих гвинтових літаках.

Як повідомляв "Телеграф", у січні цього року в авіакатастрофі на Карибах разом із двома своїми доньками загинув голлівудський актор Крістіан Олівер, відомий ролями у фільмах "Спіді-гонщик", "Поворот не туди: Спадщина", "Операція "Валькірія". був 51 рік, а дівчаткам — 10 і 12 років.

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