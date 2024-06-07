"Не трогайте святого": украденную игрушку из могилы "Гренки" вернули после огласки в сети

Была любимой игрушкой погибшего бойца

В четверг, 6 июня, стало известно, что в Виннице обокрали могилу младшего защитника Азовстали Назария Гринцевича на позывной "Гренка", который погиб в бою 6 мая 2024 года. С могилы бойца украли игрушечного щенка, которого Назару подарила мама еще в детстве.

После огласки в сети щенка вернули на могилу уже на следующий день. Об этом стало известно из сообщения в сети X (Twitter).

"Есть моя собака! Ешьте, пейте, я все разрешаю! Не трогайте святого", — подписала видео мама Назара.

Игрушечную собачку Назару мама подарила в детстве, когда ему не было и двух лет. Женщина рассказывала, что купила игрушку на свою первую зарплату.

После похорон "Гренки", мама положила любимую игрушку сына ему на могилу, однако позже кто-то ее украл. Женщина сообщила об этом в социальных сетях и новость быстро разошлась. Люди были возмущены поступком неизвестных воров, некоторые предлагали вознаграждение за задержание злоумышленников.

Вероятно после широкой огласки в социальных сетях, игрушку вернули на место. Любимая собачка Назара снова рядом с ним.

Назарий Гринцевич "Гренка"

Назарий погиб на фронте 6 мая 2024 года. Он был известен как самый молодой защитник "Азовстали" — в возрасте 19 лет он три месяца защищал легендарный завод. По приказу он вышел в плен, а затем был освобожден из него после четырех месяцев.

Назар "Гренка"

После освобождения из плена и реабилитации вернулся в строй к побратимам. За оборону легендарного завода получил орден "За мужество" III степени.

После плена он вернулся на боевую службу. Гринцевич стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12". "Гренка" говорил: "Моя жизнь ничего не стоит по сравнению с нацией". 10 марта 2024 года ему исполнился 21 год, а через несколько месяцев, 6 мая он погиб в бою с российскими оккупантами. 10 мая с ним простилась вся община.

У Назария остались мать, сестра и брат. Вечная память герою.

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