Не только доходы, но и сами капиталы: ЕС и G7 планируют пустить на оборону замороженные активы РФ

Вопрос обсудят на ближайшем саммите

На саммите G7, который состоится 13-14 июня, будет подниматься вопрос о замороженных российских активах. В частности лидеры государств будут изучать возможность использования доходов и самих активов РФ для оборонных целей.

Об этом заявил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе ежегодной аналитической конференции, которую организовывает Институт Европейского союза по изучению вопросов безопасности. По его словам, использование доходов от российских активов рассматривается как способ добыть средства на развитие обороны ЕС и помощь Украине.

"Идет обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм, и иметь сегодня доходы завтрашнего дня", — сказал он.

Он добавил, что данный вопрос будет также обсуждаться на саммите G7, и это станет одним из самых крупных решений, которые ЕС и его партнеры должны будут принять.

Напомним, ранее мі писали о том, что в ЕС договорились о передаче Украине доходов от российских замороженных активов.