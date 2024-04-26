Встреча не удалась? Блинкен после разговора с Си Цзиньпином пригрозил Китаю проблемами из-за РФ

России было бы сложно поддерживать свое вторжение в Украину без поддержки Китая, считает госсекретарь

США призывают Китай удержаться от сотрудничества с Россией и помощи ей в войне против Украины. Вашингтон может ужесточить санкции против Пекина.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, которого цитирует NBC News. Как отмечают американские СМИ, главной целью визита Блинкена в Китай была попытка предупредить Пекин о поддержке войны России против Украины.

Госсекретарь во время своего визита заявил, что Китай поставляет РФ товары двойного назначения, например станки и микроэлектронику. Это делает Китай самым крупным поставщиком для оборонно-промышленной базы России.

"России было бы тяжело поддерживать свое вторжение в Украину без поддержки Китая", — заявил госсекретарь США.

Блинкен допустил возможность расширения санкций США против Китая в помощь России.

"В случае с Соединенными Штатами мы уже ввели санкции против более сотни китайских организаций, экспортного контроля и т.д. И мы полностью готовы действовать, принимать дополнительные меры, и я очень четко заявил об этом на своих сегодняшних встречах", — сказал он.

Стоит отметить, что власти Китая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заявили о якобы нейтральной позиции по отношению к войне. Официально Пекин не осудил Москву, но заявил, что поддерживает суверенитет Украины.

При этом Китай продолжает активно торговать с Россией. Китайские компании снабжают товары двойного назначения, которые могут использоваться Россией для производства оружия.

Напомним, в КНР ответили на угрозы США по китайской помощи России. Там заявили, что Поднебесная имеет право на "нормальное сотрудничество" со страной-агрессорой.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай заявил, что не оказывает военную поддержку России для войны против Украины. Также там опровергают публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.