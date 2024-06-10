Китай хочет "настоящий" мирный саммит по российско-украинской войне: что подразумевает глава МИД КНР

С таким предложением Китай выступает не в первый раз

Китайская Народная Республика (КНР), отказавшаяся участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии, снова предложила свой формат переговоров Украины и России. Его назвали "настоящей мирной конференцией", которую признают обе стороны.

Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил на заседании глав МИД стран БРИКС (межправительственная организация, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). Как передают российские интернет-издания, встреча министров прошла в Нижнем Новгороде.

"Украинский кризис (так в КНР называют войну России против Украины) продолжается, Китай выступает за своевременный созыв "настоящей" мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов", — сказал Ван И.

Напомним, ранее официальный Пекин отказался участвовать в мирном саммите, который пройдет в Швейцарии. В Китае заявили, что эта конференция не выполняет условий, ранее озвученных китайскими дипломатами.

КНР хочет, чтобы на саммите была представлена Россия. Власти страны отмечают, что будут участвовать в конференции, которую признают обе стороны.

Для справки: Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. На нем встретятся лидеры стран со всей планеты, чтобы обсудить реализацию украинской "Формулы мира".

Приглашение получили представители более 150 стран. Из них более сотни уже подтвердили свое участие. Россию на открытие саммита не пригласили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые страны хотят сорвать саммит мира в Швейцарии. Это выгодно не только России.