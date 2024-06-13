Столтенберг: Китай зіграв ключову роль у російсько-українській війні

Генсек наголосив, що електронне обладнання є ключовим для виробництва різних типів озброєнь

Допомога Китаю відіграє ключову роль у війні Росії проти України. За минулий рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала РФ, надійшла з Китаю.

Про це в Брюсселі перед дводенною зустріччю міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного Альянсу заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що електронне обладнання є ключовим для виробництва різних типів озброєнь. Виходячи з цього Китай створює можливість для Росії продовжувати загарбницьку війну проти України.

"Ми бачимо як Китай зараз відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні. 90% мікроелектроніки, яку Росія імпортувала минулого року, надійшла з Китаю. Ці предмети, електронне обладнання, які є ключовими для виробництва ракет, бомб та бойових танків, які застосовуються в агресивній війні Росії проти України", — сказав Столтенберг.

Допомога РФ від Китаю

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай посилив свою співпрацю з країною-агресором. Зокрема, продає РФ важливі технології та товари подвійного призначення.

Нещодавно віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Китай постачає Росії товари подвійного призначення, які потрібні для виробництва зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання товарів подвійного призначення для оборонної промисловості Росії. Тоді США закликали Китай утриматися від співпраці з ворогом та допомозі їй у війні проти України. Вашингтон пригрозив санкціями проти Пекіну.