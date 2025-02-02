Переговоры с Путиным, встреча с Трампом и "дешевые" гарантии: главное из интервью Зеленского для AP

Глава государства заявил о нежелании России участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать какие-либо уступки

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью агентству Associated Press, в котором ответил на важные вопросы. В частности, глава государства говорил о войне в Украине, переговорах России и США, идее Эмманюэля Макрона о войсках, гарантиях безопасности и многом другом.

"Телеграф" собрал главные тезисы из этого интервью. Отметим, что Зеленский заявил о нежелании России участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать какие-либо уступки, которые Кремль расценивает как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя.

Трамп может усадить Путина за стол переговоров

Украинский лидер отметил, что президент США Дональд Трамп способен усадить главу РФ Владимира Путина за стол переговоров, пригрозив санкциями.

"Я думаю, что это самые ближайшие и самые важные шаги", — сказал он в интервью.

"Дешевые" гарантии безопасности

Зеленский подчеркнул, что полноценное членство Украины в НАТО, против которого активно выступает Россия, является "самым дешевым" вариантом для союзников Киева. И это будет сигналом, что именно США, а не Россия, будут решать "кому быть в НАТО, а кому нет".

"Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех", — сказал Зеленский.

"Говорить об Украине без Украины — это опасно"

После комментариев Трампа о том, что американские и российские официальные лица "уже говорят" о прекращении войны, Зеленский заявил следующее:

"У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех", — заявил Зеленский.

Он сказал, что его команда контактирует с администрацией Трампа, но эти обсуждения проходят на "общем уровне", и он полагает, что вскоре состоятся личные встречи для разработки более подробных соглашений.

"Нам нужно больше работать над этим", — сказал он, добавив, что вполне объяснимо, что в первые недели после своей инаугурации Трамп был сосредоточен на внутренних проблемах.

"Рубио должен приехать в Украину, чтобы увидеть, что сделала Россия"

Глава государства считает, что госсекретарю США Марко Рубио необходимо посетить Украину для осознания преступлений, которые совершила Россия. Таким образом Зеленский отреагировал на заявление Рубио о том, что война возвращает страну на 100 лет назад.

"Рубио должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия. Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми", — подчеркнул Зеленский.

Встреча с Трампом

Зеленский сказал, что в первом телефонном разговоре с Трампом во время президентской кампании они договорились, что если Трамп победит, они встретятся, чтобы обсудить шаги, необходимые для прекращения войны.

"Я считаю, что, прежде всего, мы должны провести с ним встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе", — сказал президент.

Размещение войск стран Европы в Украине

Украина заинтересована инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности размещения войск стран или страны Европы для предотвращения новой агрессии со стороны РФ.

"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единственной гарантии безопасности", — сказал он. "Этого недостаточно".

Зеленский добавил: "Представьте, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать?".

На вопрос, задавал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, он улыбнулся и сказал: "Мы все еще находимся в процессе этого диалога".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский дал большое интервью телеканалу Fox News, в котором высказался о войне в Украине, помощи США, Трампе и Путине.