Си Цзиньпин был готов поставлять оружие Путину, но передумал: выяснилось, чей звонок его остановил

Звонок Байдена лидеру КНР имел определяющее значение в первые недели войны в Украине

Китай в начале полномасштабной войны был готов оказать России военную помощь и передать оружие. Но президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден заставил его передумать.

Об этом в колонке для The Washington Post написал политический обозреватель Дэвид Игнейшс. Он сослался на собственные источники.

Менее чем через три недели после вторжения РФ в Украину Китай начал публично призывать к миру, однако в Кремле попросили Пекин передать им оружие, написал Дэвид Игнейшс.

"Они [китайцы] уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает России оружие", — написал Игнейшс.

Лидера КНР возмутил звонок американского президента. Он даже поинтересовался, угрожают ли США таким образом Китаю. Однако после разговора Поднебесная решила воздержаться от прямых поставок оружия России.

В то же время американские официальные лица утверждают, что Си поручил бывшему вице-премьеру Лю Хэ и одному из самых доверенных переговорщиков китайского лидера с Западом, следить за скрытой помощью, которую Пекин оказывает Москве.

NYT недавно писал, что Китай подставил России плечо в финансировании войны.

КНР пообещал не отправлять оружие в Россию. Однако китайцы поддерживают российскую экономику, покупая нефть и расширяя другие виды торговли. РФ использует доходы от этой торговли для производства оружия

Ранее "Телеграф" писал, что США могут решиться на важный шаг, чтобы пресечь китайскую помощь РФ. У Байдена сделали заявление.