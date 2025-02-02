Первый конгресс ОУН в Вене: как украинские националисты объединились в борьбе за свое государство

Убийство лидера повлекло за собой раскол в организации

В столице Австрийской республики Вене с 28 января по 3 февраля 1929 года состоялся Великий сбор – Первый конгресс представителей украинских националистических организаций. На этом многолюдном собрании в последний день Конгресса было объявлено о создании Организации украинских националистов (ОУН). Было избран руководящий орган (провод) новой политической организации – Провод украинских националистов (ПУН) – во главе с полковником Евгением Коновальцем.

Кто такой Евгений Коновалец

Почему именно Евгений Коновалец возглавил эту радикальную политическую организацию? Он был активным участником Первой мировой войны в составе австро-венгерской армии, весной 1915 года попал в российский плен. Впоследствии, после Февральской революции 1917 года освободился и оказался в авангарде освободительной борьбы в Украине: возглавлял подразделения "сечевиков", которые подавляли в январе 1918 года большевистский антигосударственный мятеж в Киеве, центром которого был завод "Арсенал", в марте освобождали столицу Украины после подписания Берестейского мира.

Евгений Коновалец, фото 1920 года

Впоследствии, после того как гетман Украины Павел Скоропадский 4 ноября 1918 года обнародовал "Грамоту", в которой объявил о федеративной связи с "белой" Россией, Коновалец поддержал восстание будущей социалистической Директории УНР. Без помощи "сечевиков" антигетманское восстание было обречено на поражение.

В 1919—1920 годах Коновалец воевал и с белыми и красными россиянами, после поражения армии Директории УНР оказался в лагере для интернированных в Луцке; в дальнейшем жил в Чехословакии, правительство которой немало помогло украинской эмиграции. Постепенно он был выдвинут на первые роли в Украинской военной организации (УВО), созданной в 1920—1921 годах. Украинский историк и политик Владимир Вятрович писал: "Поражение 1921 года для многих украинских политиков стало шоком, который они так и не сумели преодолеть, превратившись в эмиграционных деятелей, оторванных от украинских реалий и зависимых от иностранной поддержки. Для Коновальца поражение, наоборот, стало толчком".

Руководители УВО с друзьями и родными. Слева направо: Ярослав Чиж, Прасковья Чмола, Василий Кучабский, Таисия Юриева, Иван Чмола, Евгений Коновалец. Ворохта (Станиславское воеводство РП, современная Ивано-Франковская область), 1921 год.

Среди основателей ОУН были также Группа украинской националистической молодежи (ГУНМ), Легион украинских националистов (ЛУН), базировавшихся в Восточной Галичине, и Союз украинской националистической молодежи (СУНМ) из города Подебрады в Чехии. Но именно УВО, объединявшая старшин, воевавших с многочисленными врагами Украинской революции в 1917—1921 годах, стала цементирующей силой во время Венского конгресса. Украинский политолог, литературовед и публицист Олег Баган подчеркивал цель УВО: "организовать качественно новое освободительное движение, не идущее на компромиссы и лишенное всякого либерально-социалистического узкого доктринерства, идейной базой для которого должна быть идеология национализма". К концу 1920-х годов необходимо было структурировать и объединить националистическое движение в крепких руках старшин из УВО.

Защита прав украинцев на оккупированных землях

Подготовка к первому конгрессу националистических сил началась раньше. В Берлине (1927 год) и в Праге (1928 год) проходили учредительные конференции, на которых встречались представители вышеупомянутых организаций для создания принципов объединения в единую политическую силу. Их участники пытались засекретить свои действия, однако, конечно, и польская, и советская разведки (главные враги украинского националистического движения) имели информацию от своих агентов.

Первый Конгресс Украинских Националистов в Вене, 1929 год. Сидят слева направо 1 ряд: Юлиан Вассиян, Дмитрий Андриевский, Николай Капустянский, Евгений Коновалец, Николай Сциборский, Яков Моралевич, Владимир Мартынец, Николай Викул. Стоят слева направо 2 ряд: Иван Малько, Осип Бойдуник, Максим Загривный, Евгений Зибликевич, Петр Кожевников, Дмитрий Демчук, Леонид Костарив, Олесь Бабий, Рико Ярый, Михаил Антоненко, Зенон Пеленский. Стоят слева направо 3 ряд: Юрий Руденко, Ярослав Барановский, Степан Охримович, Степан Ленкавский, Андрей Федина, Ярослав Герасимович, Теофил Пасечник-Тарнавский, Александр Згорлякевич

Итак, 28 января 1929 года в Вене начинает работу Великий сбор представителей вышеназванных националистических организаций, в котором принимали участие 30 делегатов. Главной задачей новосозданной ОУН была защита прав украинцев на оккупированных советскими большевиками и польскими властями землях.

Еще в 1923 году страны-победительницы в Первой мировой войне на Совете послов Великобритании, Франции, Италии и Японии закрепили окончательное вхождение Восточной Галичины и Волыни в состав Второй Речи Посполитой. Пожелания стран Антанты предоставить украинцам национально-культурную автономию поляки не желали выполнять и просто проигнорировали. Это вызвало бурную реакцию автохтонов, которые на своих этнографических землях в Восточной Галичине, Волыни и Подляшье составляли абсолютное большинство населения. Лишь две красноречивые цифры, приведенные канадским историком украинского происхождения Орестом Субтельным в книге "Украина. История": "Из более 2400 начальных украинских школ, существовавших в Восточной Галичине в 1912 г., в 1937 г. осталось всего 352. На Волыни в течение этого времени количество украинских школ сократилось с 440 до восьми".

В обращении, в котором сообщалось о создании ОУН, были изложены главные программные и идеологические основы этого националистического движения на этнических украинских территориях, разделенных между соседними государствами (Советским Союзом, Второй Речью Посполитой, королевской Румынией и демократической Чехословакией):"Маючи за мету відновлення, впорядкування, оборону та поширення Незалежної Соборної української Національної Держави, українські націоналісти змагатимуться до зібрання творчих сил унутрі нації та до зміцнення її відпорності назовні. Тільки повне усунення всіх окупантів з українських земель відкриє можливості для широкого розвитку української нації в межах власної держави". Наибольшие проблемы украинские националисты имели в Польском государстве, хотя ситуация в Румынии была также сложная.

Большую часть членов ОУН составляла молодежь из Восточной Галичины. Практически это было молодежное крыло организации, хотя на первом этапе главную роль играли представители ветеранов Освободительной борьбы 1917—1921 годов. Между этими двумя течениями время от времени возникали острые споры. Можно назвать их умеренным и радикальным. И только авторитет Евгения Коновальца сдерживал эти противоречия. Большинство находившихся в эмиграции членов ОУН были согласны с ним в вопросе формирования политической элиты и расчете на собственные силы. Младшее поколение националистов (а это в основном галичане) находились в ситуации постоянных гонений на украинство сугубо авторитарным режимом Второй Речи Посполитой. Поэтому и "осторожность" старших товарищей воспринималась ими негативно, так как на их глазах ассимиляционный курс польской власти по отношению к национальным меньшинствам (украинцы, евреи, немцы, белорусы, литовцы составляли более трети населения новосозданного в 1918 году государства) принимал все более отвратительные и жестокие формы. Но только украинцы и в меньшей степени немцы (с помощью шагов берлинского правительства в экономике и образовательной сфере – и во времена Ваймарской республики, и при власти НСДАП с 30 января 1933 года) сопротивлялись этому курсу Варшавы.

Степан Бандера. Пост как смертный приговор

Молодежное крыло ОУН пыталось более радикально решать насущные вопросы отношений с оккупационными властями, в первую очередь с польским режимом "Начальника государства" Юзефа Пилсудского, который пришел к власти после майского переворота 1926 года. Степан Бандера в июне 1933-го (в 24 года!) на Берлинской конференции ОУН был официально утвержден Краевым лидером организации на всех западноукраинских землях. На самом деле, этот пост можно было сравнить со смертным приговором: его предшественники Юлиан Головинский и Степан Охримович погибли от рук польской полиции.

Степан Бандера. Фото 1934 года

В ответ на серию атентатов (террористических актов), проведенных молодыми оуновцами, варшавское правительство начало массовые репрессии против украинцев в Восточной Галичине и на Волыни, которые называли "пацификацией" (замирение, умиротворение от лат. Patificatio). Террористические акты оуновцев стали ответом на поголовное закрытие украинских школ, культурных, образовательных и экономических организаций, в первую очередь кооперативов. Военизированные отряды польских колонистов с помощью полиции и армейских частей громили в селах "Освіти", заставляли селян переходить из православия в католицизм – на Волыни и Подляшье. Нормой стали публичные физические расправы над учителями, кооператорами, представителями клира, вообще рядовыми украинцами…

Жестокая "пацификация" украинского села на Восточной Галичине

Итак, именно из-за таких действий польских властей произошла радикализация представителей ОУН на оккупированных территориях. Состоялась целая серия атентатов, и среди них убийство 15 июня 1934 года министра внутренних дел Бронислава Перацкого, ответственного за жестокие "пацификации", а также убийство 21 октября 1933 года секретаря консула СССР во Львове Алексея-Андрея Майлова (на самом деле работника ОГПУ) — как реакция на запланированный Кремлем искусственный голод – Голодомор 1932-1933 годов.

Уже во второй половине 1934 года практически все руководство краевой организации ОУН было арестовано польской полицией. За день до атентата против Перацкого арестовали и Степана Бандеру. В Березе-Картузской под Брестом был открыт концлагерь (в бывшей российской тюрьме) для противников варшавского режима – людей разных взглядов и наций. Среди его узников было более 120 украинцев, над которыми издевались особенно жестоко…

После убийства 23 мая 1938 года в Роттердаме агентом НКВД СССР Павлом Судоплатовым лидера ОУН Евгения Коновальца разрешение конфликта поколений в организации (а именно зарубежного и краевого галицкого) произошло достаточно скоро. 13 сентября 1939 года Степан Бандера во время нападения нацистской Германии на Польшу в ситуации полного хаоса и панического отступления польских войск вырвался из тюрьмы "Бригидки" в Бресте. И вскоре представители краевой организации ОУН начали дискуссии с новоизбранным руководством организации, которое возглавил Андрей Мельник – давний товарищ Евгения Коновальца. Наконец, 10 февраля 1940 года в Кракове был создан Революционный провод ОУН, который и возглавил Степан Бандера. Организация де-факто разделилась на две, порой непримиримые, фракции украинского националистического движения – бандеровцев и мельниковцев. Но это уже другая, не менее интересная история…