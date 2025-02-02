Имели только избранные? В Украине продают раритетную педальную машинку из СССР за 150 тыс. грн

Автомобили были настоящим символом советского детства и предметом бесконечных мечт малышей

В Днепре продается раритетная педальная машинка из советской эпохи – металлический автомобиль-игрушку. Он был мечтой многих детей СССР.

Об этом говорится на одном из сайтов купли-продажи. Автор отмечает, что, несмотря на солидный возраст, транспортное средство полностью на ходу и сохранило все механические свойства.

Корпус выполнен из металла по технологиям того времени. Конечно, годы оставили свой след — присутствуют заметные трещины и ржавчина на поверхности. Впрочем, это лишь придает подлинность этому производству советской промышленности.

Владелец оценил раритетную игрушку в 150 000 гривен. Несмотря на то, что цена может показаться высокой, подобные экземпляры пользуются спросом среди коллекционеров советской атрибутики и энтузиастов, которые ценят историческую значимость таких вещей.

Что интересно, цена игрушки равна настоящему автомобилю. Его можно приобрести за такие же деньги.

Поэтому вы можете проверить свои старые, возможно среди них появится такой автомобиль, который можно продать за сумасшедшие деньги. А также освободиться от старых вещей.

Педальные автомобили — что известно

Педальные автомобили были настоящим символом советского детства и предметом нескончаемых мечтаний малышей. Эти металлические машины выполняли не только рассудительную функцию — они были собственным статусным символом, хотя позволить себе игрушку могла далеко не каждая семья.

Главной особенностью этих машинок был педальный механизм, похожий на велосипедный – ребенок крутил педали и автомобиль двигался вперед. Это развивало у детей физическую активность, координацию движений и давало первое ощущение вождения. Многие владельцы таких машинок чувствуют себя настоящим водителем, подражая своим родителям.

В то время когда другие дети видели игрушки простыми деревянными, педальный автомобиль был настоящей роскошью. Цена такой игрушки была достаточно высокой для среднестатистической советской семьи, поэтому часто их покупали "на верность" или для нескольких детей сразу. Счастливые обладатели педальных машинок часто становились центром внимания во дворе, а прокатиться на таком транспорте выстраивалась целая очередь ребятишек.

Обратите внимание, что эти игрушки были достаточно качественно изготовлены, которые часто передавались по наследству от старших детей младшим, и между последними поколениями, что объясняет их появление на современном рынке антиквариата.

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