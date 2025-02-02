Жена футболиста сборной Украины повторила пикантный кадр из "Основного инстинкта" (фото)

Девушка отдыхает в Дубае (ОАЭ)

Супруга защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия продолжает радовать подписчиков горячими фото. Накануне Горняки сыграли свой последний матч в еврокубках сезона 2024/25.

Соответствующие снимки Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Она надела белое платье для фотосессии.

"Госпожа Анастасия", — подписала фото Конопля.

Анастасия Конопля

Примечательно, что Анастасия на некоторых снимках позировала, скрестив ноги. Так девушка повторила знаменитый кадр с Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт".

Шэрон Стоун в "Основном инстинкте"

Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.

Ефим Конопля с семьей

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Конопля принял участие в 5 матчах этого цикла. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.

В первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1). В последней игре группового этапа сборная Украины обыграла Албанию (2:1).