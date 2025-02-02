"Арсенал" жестко потроллил Холанда (видео)

Горожане потерпели сокрушительное поражение, однако больше всего от Канониров досталось норвежцу

В воскресенье, 2 февраля, "Арсенал" встретился с "Манчестер Сити" в рамках центрального матча 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). МС и Гвардиола переживают неудачный отрезок в сезоне, хотя команде удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась сокрушительной победой Канониров со счетом 5:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Во время матча игроки "Арсенала" насмехались над форвардом гостей Эрлингом Холандом. К примеру, "Пушкари" забили быстрый гол в ворота МС и Габриэл начал активно праздновать взятие ворот прямо перед норвежцем.

Затем Майлз Луис-Скелли отпраздновал гол в ворота Горожан в стиле Эрлинга, приняв позу для медитации. В сентябре во время перепалки с игроками норвежец обратился к Майлзу со словами: "Да кто ты, б**дь, такой?"

Жирную точку в троллинге Холанда поставил сам "Арсенал". После победы на стадионе включили песню Humble ("Скромный") Кендрика Ламара.

Дело в том, что в сентябре 2024 года норвежец стал участником перепалки с Канонирами. После игры, которая завершилась со счетом 2:2, Эрлинг подошел к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете и сказал ему "быть скромнее", хлопнув наставника по плечу.

Видеообзор матча "Арсенал" - "Ман Сити"

Ранее сообщалось, что Гвардиола расстался с женой Кристиной Серрой. Добавим, что в 2024 году Хосеп повторил жест Жозе Моуринью, а португалец подколол испанца.