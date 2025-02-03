Церковный праздник 3 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не призвать беду

Узнайте, почему сегодня нельзя носить черную вещь и брать в долг

В этот понедельник, 3 февраля, православная и греко-католическая церковь ежегодно чтит память Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, встретивших младенца Иисуса на 40-й день после его рождения. Двух святых чтут после Сретения Господня 2025.

Согласно преданию, когда Дева Мария и Иосиф Обручник принесли Иисуса в Иерусалимский храм, Симеон и Анна первыми узнали в нем Мессию, Спасителя мира. Они являются непосредственными участниками библейских событий.

В этот день христиане обращаются к Симеону и Анне с молитвами о здоровье новорожденных, поскольку эти святые покровительствуют младенцам.

Традиции и приметы 3 февраля

В старину наши предки 3 февраля собирались за семейным столом, на которым обязательным блюдом была саламата. Это каша из киселя, которая готовилась на основе пшенной, ржаной или ячменной муки. Для придания вкуса ее заправляли маслом, дополняли салом, чесноком и различными травами.

Саламата - кисельная каша наших предков. Фото: shuba.life

Если ночью выпал иней, то днем будет холодно.

Большое количество снега выпало — лето будет дождливым.

Громко чирикают воробьи — к скорому наступлению весны.

Что нельзя делать 3 февраля

Надевать черный цвет — это может привести к беде.

Просить в долг — можно навлечь чужие неприятности.

Поднимать оброненные кем-то деньги — чужие финансы принесут разорение.

Делать перестановку дома — жизнь домочадцев будет беспорядочной.

Праздники и события 3 февраля

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Международный день нежности

Всемирный день свободной любви

День морковного торта

День золотистого ретривера

У кого именины 3 февраля

Сегодня именины празднует Михаил, Анна, Николай, Роман, Адриан и Павел.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в феврале 2025 года.