Маск обвинил USAID в финансировании исследований биологического оружия: вспомнил о коронавирусе

Миллиардер вспомнил о коронавирусе

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск обвинил USAID в помощи с исследованием "биологического оружия". Так он назвал инфекцию COVID-19.

Об этом он написал в своем профиле в соцсети X. Речь идет о помощи некоммерческой организации EcoHealth Alliance.

"Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые деньги, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?", — написал он.

Его слова являются ответом на сообщения пользователя сети KanekoaTheGreat, который рассказал о том, что средства USAID выделялись на EcoHealth Alliance. Эта организация помогала с исследованиями коронавируса в лаборатории Уханя, откуда произошла первая утечка вируса. Впрочем, он также называет цифру финансирования в 53 миллиона долларов, хотя этому нет подтверждений в открытых источниках.

Кроме того, пользователь утверждает, что USAID якобы тесно связан с ЦРУ и участвовал в организации "госпереворотов" в ряде стран, при этом упоминая в этом контексте и Украину. Он также обвиняет ЦРУ в намеренном сокрытии информации о происхождении COVID-19, якобы из-за своей роли в финансировании исследований через USAID, хотя нет никаких документов, которые могли бы это подтвердить.

Что за программа?

Упомянутый эпизод касается программы PREDICT, которая работала с 2009 по 2019 год. Целью программы было обнаружение потенциально опасных вирусов, которые могут представлять угрозу для человечества и найти методы им противостоять. В рамках этой программы было выявлено около 1200 новых вирусов, среди которых более 160 коронавирусов.

Стоит отметить, что из-за связей EcoHealth Alliance и лаборатории в Ухане в Вашингтоне и с 2022 года требовали прекратить финансирование организации. Однако стоит отметить, что эта инициатива исходила от республиканцев, которые являются соратниками нынешнего президента Дональда Трампа.

Как известно, во время первой каденции Трамп неоднократно заявлял, что коронавирус Sars-CoV-2, который привел к пандемии, имел искусственное происхождение, а его распространение связано с утечкой вируса из лаборатории Уханя. В 2020 году он даже открыто обвинял Пекин в сокрытии информации.

Во время каденции Джо Байдена, риторика США стала более сдержанной. Однако в 2023-2024 годах республиканцы начали активное расследование деятельности EcoHealth Alliance, а позже Конгресс даже принял закон, требующий рассекретить всю информацию по происхождении коронавируса.

Как сообщалось ранее, Маск уже успел раскритиковать проект Stargate, который должен заняться развитием инфраструктуры искусственного интеллекта в США. Эту программу активно поддерживает Трамп.