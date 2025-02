Строители украинского "зиккурата": что известно о загадочной Катакомбной культуре

Бронзовый век на территории Украины скучным не был

Среди народов, которые населяли территорию современной Украины в бронзовом веке, наверное самой известной остается Катакомбная культура. Благодаря работе археологов, общая информированность об этом периоде растет.

Катакомбная культура в основном ассоциируется с кочевниками, но постоянные поселения у них тоже были. А некоторые их памятки и вовсе могли бы при лучших обстоятельствах затмить собой британский Стоунхендж.

Но обо всем по порядку.

Кто все эти люди?

Свидетельства пребывания людей Катакомбной культуры можно найти на широких просторах от Румынии до Уральских гор. А существовала она в период примерно от 2500 до 1950 года до нашей эры, то есть около четырех тысяч лет назад.

Более ранняя Ямная культура на пике своего развития расселилась на огромных территориях, где подвергалась влиянию соседних народов. Эта постепенная трансформация в конечном итоге привела к тому, что многие "пост-ямные" культуры оказались весьма непохожими друг на друга.

Расселение Катакомбной культуры обведено пунктиром

Генетически Катакомбная культура сильно напоминает "ямников", однако в последние годы была обнаружена их связь с населением Кавказа и Европы. Что касается современных украинцев, то исследования показали, что они ближе к людям Ямной культуры, чем к Катакомбной. Это весомый аргумент в сторону того, что "катакомбники", скорее всего, не были нашими предками.

Если предыдущая Ямная культура отличалась карими глазами, каштановыми волосами и "промежуточным" цветом кожи, то у "катакомбников" уже встречаются маркеры, отвечающие за светлую кожу и светлые (а возможно даже и рыжие) волосы. Средний рост у мужчин составлял 165-175 сантиметров, а у женщин 155-165 см.

Одна из реконструкций лица мужчины "катакомбника"

К слову, в конце 2023 года полтавские археологи смогли восстановить внешний вид шаманки Катакомбной культуры, а посмотреть на нее можно даже в виртуальной реальности.

Свое название эти люди получили от традиции хоронить своих умерших в глубоких ямах с характерной боковой камерой, в которую помещали тело. Вход в камеру обычно закрывали колесом.

Реконструкция места захоронения

Кочевники. Ну почти

"Ямники" в свое время стали первой европейской культурой, которая перешла к кочевому образу жизни, поэтому неудивительно, что длительное время "катакомбники" тоже воспринимались как высокомобильные скотоводы. Напомним, некоторые исследования говорят, что Ямная культура могла стать первой в мире, которая использовала лошадей для верховой езды. Впрочем, у Катакомбной никаких подтверждений такой практики обнаружено пока не было.

Однако лошади все же были неотъемлемой частью жизни этих людей, о чем говорят хотя бы повсеместные находки легких двухколесных "колесниц". Полноценной колесницей эта тележка, впрочем, еще не была, так как ее отличительная особенность — колесо со спицами — к тому времени еще не была изобретена. Но можно увидеть, что работы в эту сторону уже велись.

"Колесница" катакомбников

Массивные четырехколесные телеги тоже оставались в употреблении, но, скорее всего, они запрягались быками.

Все это уже наверняка создает в голове образ полудиких племен, которые бродят туда-сюда вслед за стадами коров, овец или лошадей. Но есть и свидетельства того, что местами они все же создавали полноценные поселения и занимались земледелием. Например, останки зданий с каменным фундаментом были обнаружены возле Матвеевки (Николаевская область) и Мартового (Харьковская область).

К слову, любители истории наверняка знают об острове Байда (или Малая Хортица) на Днепре, где Дмитрий Вишневецкий основал прототип Запорожской Сечи. Так вот, этот остров и его оборонительный потенциал оценили еще "катакомбники", которые возвели на нем каменную крепость со рвом! (Справедливости ради надо отметить, что первое поселение там датируется еще временами Среднестоговской культуры 4500–3500 годов до нашей эры).

К сожалению, из-за активного использования острова в не столь отдаленные времена, мы вряд ли сможем сказать, как выглядела крепость "катакомбников". Однако сам факт ее наличия там говорит как минимум о том, что их жизнь мирной не была. А также, что они могли при желании строить комплексные структуры. Вроде Молочанского святилища.

Нужно построить зиккурат!

Молочанское святилище в основном ассоциируется с ритуалами славян, однако оно было построено раньше. Намного раньше. Ко временам прихода наших предков в эти земли ему уже было более двух тысяч лет!

Речь идет о кургане высотой в 8 метров и диаметром в сотню метров, расположенном возле населенного пункта Виноградное (Запорожская область). Раскопки в этом месте велись еще в начале 80-х годов прошлого века под руководством доктора исторических наук Сергея Пустовалова. Во время раскопок были выявлены захоронения людей Ямной культуры, что говорит о том, что даже во времена "катакомбников" место уже давно использовалось.

Впрочем, именно представители Катакомбной культуры (или, по крайней мере, люди, жившие в тот же период) начали строить тут нечто, что Пустовалов сравнивает с шумерским зиккуратом в Уре (Месопотамия).

Зиккурат в Уре

"Обнаруженное святилище является уникальным сооружением. В Северном Причерноморье известны курганы без захоронений, которые использовались, возможно, в качестве святилищ, но их конструкция резко отличается от описанного выше. Это, как правило, насыпи с плоской верхушкой. Идея платформы со сложными пандусами насчитывает тысячелетнюю историю на Ближнем Востоке. Зиккураты в Уре, Вавилоне предполагают наличие сложного пандуса, где главная дорога расходится на два или три спуска. Наличие в святилище стел между северными входами и алтарем на верхушке напоминают о ритуалах, существовавших у хеттов", — писал Пустовалов.

Изначально комплекс имел возвышение формы напоминающей звезду, от которого в разные стороны отходили 13 дорог. Но спустя многие годы активного использования он приобрел более привычный облик кургана.

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

Вид на место раскопок сверху

Чтобы ярче проиллюстрировать древность этого комплекса, можно вспомнить, что известный во всем мире Стоунхендж начали строить где-то в 3100 году до н.э, а завершили примерно в 1600 году до н.э. Молочанское святилище было создано в период 2000-1800 лет до н.э. То есть, хоть Стоунхендж начали строить ранее, но закончили работы позже. Получается, что период активного использования обеих памяток примерно совпадал. Разве не впечатляет?

К сожалению, в 2022 году Виноградное оказалось под российской оккупацией, а потому о судьбе уникального древнего святилища остается лишь догадываться. Увы, не будет большим сюрпризом, если окажется, что россияне разрушили его или разобрали на стройматериалы для землянки в какой-нибудь Сызрани.

Однако заканчивать на пессимистической ноте автору не хотелось бы, а потому давайте рассмотрим еще одну "скользкую" гипотезу.

Казалось бы, при чем тут древняя Греция

В археологических кругах в последние годы звучат предположения, что Катакомбная культура является предтечей Микенской цивилизации — предшественницы той самой классической "древней Греции".

Можно было бы подумать, что это обычная конспирология, но на схожести указал известный археолог и историк Дэвид Энтони в своей книге "Конь, колесо и язык" (The Horse, the Wheel, and Language). Эта работа считается одной из самых авторитетных в области индоевропейской истории.

"Катакомбники" исчезли с территории Украины где-то в 1950 году до нашей эры, а Микенская цивилизация появилась около 1800 года до нашей эры. Люди в обоих обществах практиковали похожий стиль захоронения с боковыми камерами, а также вели воинственный образ жизни с большой значимостью оружия и колесниц среди элит. Кроме того, есть сходства и в некоторых предметах быта, вроде нащечников для лошадей и дизайна копья.

Кроме того, сторонники этой теории указывают и на то, что золотая "маска Агамемнона" (найдена в 1876 году в Микенах Генрихом Шлиманом) очень уж напоминает глиняные маски "катакомбников", которые периодически находят в их захоронениях. Впрочем, "маска Агамемнона" была изготовлена примерно на 400 лет позже глиняных масок Катакомбной культуры, а это достаточно значительный срок.

Маски катакомбников

Маска Агамемнона

Противники этой гипотезы указывают также, что у микенцев присутствует лишь очень маленькая доля генетического материала восточных степняков, да и четких свидетельств их проникновения в Грецию в настоящее время нет.

Поэтому определенно можно сказать только одно — предположение о "катакомбных" корнях Микенской цивилизации хоть и красивое, но лучше подождать более веских аргументов.

Так куда они делись?

Хотя на карте территории "катакомбников" выглядят обширными, по факту они были практически пустыми.

Оценка численности древнего населения дело сложное и не всегда точное, особенно когда речь идет о кочевом народе. Исходя из количества курганов, поселений и погребений ученые считают, что численность всех людей Катакомбной культуры, которые жили в один момент времени, можно оценить примерно в 50-100 тысяч человек. Если взять за среднее популярную в интернете оценку в 60 тысяч человек, то для сравнения можно сказать, что это примерная численность населения города Борисполь на 2022 год.

Считается, что период исчезновения "катакомбников" совпадает со временем, когда в Европу пришла засуха, что сделало занятие скотоводством весьма проблемным. На фоне этого с северного Кавказа их выдавливают представители южно-кавказкой Лолинской культуры, процесс этот сопровождался жестокими конфликтами (это время, к слову, считается самым кровавым периодом в истории Каспийско-Понтийской степи). И обе культуры в итоге были вытеснены Срубной культурой, которую спустя несколько веков сменят или поглотят скифы.

Генетические исследования показывают, что некоторая часть людей Катакомбной культуры была ассимилирована "срубниками" и фактически никуда не уходила со своей земли, просто перешла к полностью оседлому образу жизни ради стабильного урожая зерновых. Некоторые группы могли мигрировать в другие места, которые более подходили для животноводства, однако из-за малочисленности они потеряли свои отличительные черты и смешались с локальными народами. Как бы то ни было, около 1950 года до нашей эры Катакомбная культура прекратила свое существование, хотя ее наследие некоторое время проглядывалось в традициях более поздних культур.