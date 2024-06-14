"Венгрия - остров мира": Орбан удивил очередным заявлением о планах НАТО

Венгрия добилась права не предоставлять деньги или оружие для миссии НАТО в поддержку Украины, отметил он

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пообещавший не блокировать никаких решений НАТО по Украине, заявил, что Североатлантический союз планирует создать на территории своих стран три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие в Украину.

По его словам, НАТО также хочет создать миссию в Украине, куда будет передаваться оружие из этих трех "узлов". Кроме того, Альянс будет давать Украине деньги для противостояния российской агрессии и обучать украинских солдат. Венгрия не хотела участвовать в этом, и эту проблему нужно было решить, добавил он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия добилась права не предоставлять деньги или оружие для миссии НАТО в поддержку Украины. Политик заявил, что "мы получили все, что хотели, взамен мы не будем блокировать создание украинской миссии".

Премьер Венгрии рассказал о встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, отметив, что его цель была в том, чтобы "Венгрия оставалась островом мира". При этом Орбан акцентировал на том, что у Венгрии нет конфликта с НАТО.

"Мы активно сотрудничаем с этой организацией, и за границей находятся 1300 венгерских солдат, мы выполняем задачи по охране воздушного пространства в нескольких странах и являемся экспедиторами НАТО в нескольких странах Центральной Азии и Африки. НАТО — наш дом. Однако 31 страна НАТО хочет победить россиян, и они хотят помочь в этом украинцам, и это единственный способ положить конец войне. Мы убеждены, что на поле боя не существует решения, и мы на стороне мира", — заявил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Орбана, большого друга российского диктатора Владимира Путина, по результатам выборов в Европейский парламент появился серьезный политический конкурент. Похоже, что впервые с 2010 года в Венгрии будет человек, который сможет выгнать Орбана из резиденции правительства, занимаемого им уже 14-й год.