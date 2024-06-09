Скандальный политик считает, что голосование за его правящую партию "Фидес" на выборах в Европейском парламенте в эти выходные было единственным способом сохранить мир

Накануне голосования за кандидатов в Европарламент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал ряд скандальных заявлений. В частности, он предупредил своих сторонников на митинге в Будапеште, что без него их страна будет захвачена миллионами нелегальных мигрантов и перестанет существовать как нация.

В то же время 8 июня в Будапеште прошел оппозиционный митинг в Будапеште, организованный венгерским оппозиционным политиком Петером Мадьяром. Он сказал народу, что "вместе они могут спасти Венгрию". Об этом пишет The Guardian.

"Мы здесь, и мы готовы изменить нашу судьбу. Судьбу, которую нам хочет навязать воровская, репрессивная власть", — сказал оппозиционер. "Давайте вернем Венгрию назад, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком!" — добавил он.

Орбан считает, что голосование за его правящую партию "Фидес" на выборах в Европейском парламенте в эти выходные было единственным способом сохранить мир. По его мнению, Комиссия находилась под "чарами его либерального врага, американского филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса". Она тайно готовилась к войне с Россией из-за Украины.

"Мы сможем остаться вне войны только в том случае, если венгерские избиратели поддержат правительство. Мы должны выиграть европейские выборы таким образом, чтобы брюссельские бюрократы в страхе открыли нам двери города и в спешке покинули свои офисы", — говорит премьер-министр Венгрии.

Опросы общественного мнения показывают, что Фидес снова победит, несмотря на активизацию оппозиции во главе с партийным перебежчиком Петером Мадьяром

"В такой цинично-помешанной еврофобии, исходящей от Орбана, нет ничего нового, если бы не один поразительный факт. Он возглавит ЕС 1 июля. В течение шести месяцев он будет поочередно председательствовать в Совете министров, в который входят главы правительств и который является самым влиятельным органом ЕС, принимающим решения. На ум приходит несколько английских деревенских фраз: лиса в курятнике, кот среди голубей, браконьер, ставший егерем. Это сумасшедшая договоренность. Во времена многочисленных глобальных кризисов, когда европейская демократия, оборона, процветание и ценности находятся под угрозой, только ЕС может пойти на такую ​​пародию на лидерство", — пишет автор материала TG.

При этом Виктор Орбан открыто любезничает с Россиейю Недавно он заключил сделку с диктатором Владимиром Путиным о поставках российских энергоносителей, игнорируя санкции ЕС. В прошлом месяце он восхвалял Китай, хотя ЕС рассматривает альянс Си-Путина как стратегическую угрозу. Также он позитивно высказался о Дональде Трампе во Флориде: "У него [Трампа] очень четкое видение… Он не даст ни копейки" на помощь Украине".

Все это может спровоцировать разрушительные беспорядки этой осенью. Однако наиболее глубокое влияние Орбана, возможно, окажет на внутреннюю политику после выборов. Поскольку неопытные люди занимают высшие должности в Брюсселе, его влияние может оказаться решающим, особенно в связи с ожидаемой консолидацией победивших крайне правых и крайне правых партий в расширенные парламентские альянсы.

Справка: с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии на шесть месяцев. Это даст ей дополнительные рычаги воздействия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Орбан заявил, что хочет создать "мирную коалицию", которая завершит войну в Украине.