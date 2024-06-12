Не будут помогать, но не будут блокировать: Венгрия согласилась не накладывать вето на помощь НАТО Украине

Будапешт будет продолжать полностью выполнять свои обязательства перед Североатлантическим союзом.

Премьер -министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заключили соглашение в среду после дня "трудных" переговоров. Они договорились, что Будапешт не будет блокировать никаких решений Североатлантического союза по Украине, но не будет участвовать в поддержке НАТО для Киева.

Об этом пишет euronews со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга и Орбана 12 июня. В частности, Столтенберг ожидает, что союзники согласятся с тем, что НАТО будет играть ведущую роль в координации и оказании помощи и тренировок для Украины. А также партнеры Североатлантического союза договорятся о долгосрочных финансовых обязательствах по оказанию военной поддержки.

"Премьер-министр Орбан четко дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и я принимаю эту позицию", — говорит генсек НАТО.

Столтенберг сказал, что в обмен на неучастие Венгрии Орбан гарантировал, что страна не будет блокировать других союзников своим правом вето от достижения соглашения о финансовой поддержке Украины.

"Премьер-министр заверил меня, что Венгрия не будет противодействовать этим усилиям, позволяя другим союзникам двигаться вперед, и он подтвердил, что Венгрия будет продолжать полностью выполнять свои обязательства перед НАТО", — добавил он.

Альянс из 32 членов принимает все решения консенсусом, фактически предоставляя любому из союзников право вето.

Позиция Орбана

Орбан сказал, что 1300 венгерских солдат принимают участие в операциях НАТО, и страна выполнила ожидания альянса по выделению 2% ВВП в свой национальный военный бюджет.

Но, по словам венгерского лидера, прошедшие в минувшие выходные недавние европейские выборы усилили "мандат" его правительства "не участвовать в войне" за пределами зоны операций НАТО, сказал он. Это привело к "трудному" решению не присылать персонал.

"Сегодня мы получили гарантию, что когда речь идет о российско-украинской войне, когда речь идет о военной операции за пределами территории, мы не должны участвовать в этом. Венгрия не будет предоставлять средства или персонал для войны. Также территория Венгрии не будет использована для участия в этой войне", — добавил Орбан.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Венгрия не поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС. Кроме того, венгерские власти делают неоднозначные заявления о войне России против Украины. Будапешт не предоставил Украине военную помощь, а также, по сообщениям СМИ, запретил транзит оружия через территорию страны.

Недавно Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы по украинской формуле мира, потому что якобы не была учтена позиция России.

Также венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что его страна пересмотрит свое членство в НАТО посредством помощи Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что у венгерского премьер-министра Виктора Орбана, великого друга российского диктатора Владимира Путина, по результатам выборов в Европейский парламент появился серьезный политический конкурент. Похоже, что впервые с 2010 года в Венгрии будет человек, который может выгнать Орбана из резиденции правительства, занимаемого им уже 14-й год.