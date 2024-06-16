"Я не антисеміт, але…": Лукашенко звинуватив білоруських євреїв у корупції, в Ізраїлі відповіли

Друг Путіна сказав, що євреї "крадуть і не думають про майбутнє"

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац звинуватив самопроголошеного президента Республіки Білорусь (РБ) Олександра Лукашенка в антисемітизмі. Причиною тому стали висловлювання останнього про "євреїв-корупціонерів".

Кац назвав заяви Лукашенка "неприйнятними та обурливими", та зазначив, що його зауваження "звучать як виразний антисемітизм". Про це пише ізраїльське агентство JNS.

На цей інцидент відреагував також директор департаменту Євразії ізраїльського МЗС Юваль Фукс. Через висловлювання Лукашенка він подав скаргу послу Білорусі в Ізраїлі.

Йдеться про звинувачення самопроголошеного президента РБ на адресу євреїв. Він 14 червня проводив нараду з урядом, на якій обговорював корупцію.

Зокрема говорили про корупційну справу Ігоря Брило. Це ексміністр сільського господарства та продовольства, також він був особистим помічником Лукашенка по Вітебській області.

Самопроголошений президент сказав, що по цій справі проходить три десятки людей. І чомусь підкреслив, що більшість з них ― євреї. Саме ці його висловлювання і викликали реакцію офіційних осіб Ізраїлю.

"От три десятки людей перераховано. Ви пробачте мені, я не антисеміт, але більш ніж половина євреїв. Це що, у нас особливе привілейоване становище займають, що вони крадуть і не думають про своє майбутнє? Усі однакові перед законом. І євреї, і білоруси, і українці, росіяни та поляки", ― сказав Лукашенко.

Зазначимо, що він не вперше негативно висловлюється на адресу євреїв. Раніше він звинувачував їх у тому, що вони нібито зробили з міста Бобруйська "свинарник". Тоді це теж не залишилось без реакції Ізраїлю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Саміті миру Лукашенка назвали "лялькою Путіна". По білоруському політику жорстко пройшовся президент Польщі Анджей Дуда.