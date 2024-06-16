Россию заставят сдаться: Мелони сделала громкое заявление на Саммите мира, подробности

Она жестко ответила на ультиматум Путина.

Россия должна выполнить условия Саммита мира для прекращения войны в Украине. Если она не согласится, ее заставят сдаться.

Международное сообщество должно объединить усилия для защиты Украины. Об этом премьер Италии Джорджа Мэлони заявила во время своего выступления в рамках второго дня работы Саммита мира, который проходит в швейцарском городке Бюргеншток.

Россия должна сдаться, если не согласится с условиями Саммита мира

"Если Россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться. Нам нужно установить минимальные требования для этой дискуссии. Это агрессия против государства, и мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться, как считает Путин. Ставить такие условия ― это очень неправильно ", ― заявила Мелони, комментируя ультиматум Путина накануне Глобального саммита мира.

Премьер Италии призвала объединиться ради помощи Украине. Она сказала, что "Зеленский всегда может рассчитывать на Италию и ЕС в целом" и пообещала, что они сделают "все от нас зависящее для безопасного будущего Украины".

Для справки: Глобальный саммит мира проходит в Бюргенштоке. Это двухдневная конференция, на которой обсуждается путь достижения мира в Украине. Россия не приглашена на саммит.

Напомним, накануне Глобального саммита мира российский диктатор Путин выступил со лживой речью. Он поставил ультиматум для "переговоров", заявив, что Украина должна вывести армию из четырех украинских областей. Путин также сказал, что не собирается воевать с Европой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Польши Дуда назвал Лукашенко "куклой Путина". Он рассказал о роли самопровозглашенного президента Беларуси в войне в Украине.