Неужели Путин испугался? Ключевые победы украинской дипломатии на этой неделе

Неделя для Украины завершается серией дипломатических побед

Урожайная неделя для Украины с неожиданным результатом. Так можно охарактеризовать последние дипломатические баталии, переговоры, а главное, и победы для Украины. Сначала в Берлине состоялась большая конференция по восстановлению (Russian recovery conference-2024), затем был плодотворный саммит G7 на юге Италии, куда любезно пригласили и Украину, а вишенкой на торте стал тот же саммит мира в Швейцарии, который инициировал Владимир Зеленский.

Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов побывал в Германии и Италии и теперь готов поделиться своими впечатлениями и объективными оценками.

Как все начиналось? Или взгляд из Киева

Если долго находиться в Украине и лишь изредка читать иностранную прессу, предпочитая анонимные Телеграмм-каналы, то у некоторых может показаться, что Украина давно не в повестке дня. "Нас сливают", "Власть не то делает" и так далее. Впрочем, взглянем на ситуацию в динамике.

24 февраля 2022 года на встрече с нашим послом в Берлине Андреем Мельником министр финансов Германии Кристиан Линднер отказал представителю Киева в поставках вооружения, поскольку считал, что украинское правительство долго не продержится, а отладка поставок займет определенное время, поэтому и не имеет смысла. Так думал тогда Линднер. На Мюнхенской конференции безопасности в феврале этого года он уже хвастался, что Германия (о, Боже!) потратит 2% ВВП на оборону. Тогда я публично упрекнул его в том, что Россия тратит в районе 6-7% ВВП, или 40% своего бюджета на оборону. Тогда Линднер "слился" по теме, указав лишь, что размеры экономик Германии и России несоразмерны.

Немецкий тигр очнулся или нет?

Около полугода назад в дипломатических кругах начали звучать посылы, что в позиции наших немецких партнеров произошел кардинальный излом. Действительно, на фоне проблем с поставками вооружения из США Германия наращивала поставки и помощь Украине. Однако следует отдавать должное — у каждой страны есть свои собственные интересы. И взгляд из Киева или Харькова далеко не всегда совпадает с видением мировых лидеров из более сытых стран континента. Возможно, именно поэтому в преддверии саммита G7 стало известно, что Германия не согласовала новые ограничения по России. В немецкой прессе их же страну сравнили с Венгрией, которая постоянно выступает против оказания помощи Украине и любых ограничений против России.

Все это происходит на фоне фактического проигрыша правящей германской "светофорной" коалиции на выборах в Европарламент. В Украине, к сожалению, эти выборы не вызвали живого интереса, а зря — в Европе они повлекли за собой дополнительную турбулентность (во Франции Макрон, например, распустил парламент). Вероятно, эта турбулентность и излишняя осмотрительность не позволяют немецкому тигру проснуться окончательно и включить собственную экономику в нужном русле. В нужном НАМ русле.

Берлин

Впрочем, стоит отметить, что конференцию по восстановлению URC-2024 немцы организовали на самом высоком уровне. Большое количество очень разноплановых участников имели возможность проводить переговоры, знакомиться, искать новые партнерства. У меня создалось впечатление, что украинцев там было существенно больше, чем европейцев. Приехали бизнесмены, депутаты, министры, мэры, губернаторы и чиновники очень разного уровня. Несмотря на то, что накануне конференции со скандалом подал в отставку глава Агентства по восстановлению Мустафа Найема, самого Найема обсуждали в кулуарах не слишком часто.

Официальную же составляющую украинская сторона подняла на самый высокий уровень – в Берлин без лишних анонсов прибыл Владимир Зеленский. После переговоров с Шольцем стало известно о выделении дополнительной системы Patriot для защиты украинского неба. Ключевыми темами тусовки в Берлине стала противовоздушная оборона и защита украинской энергетики. И европейцы, очевидно, понимают необходимость помощи нашей стране накануне, пожалуй, самой сложной зимы в истории Украины.

Многие обсуждения вызвали высказывания президента Зеленского о планах Украины до конца года построить 1 гВт генерирующей мощности, однако в целом вектор был задан. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично анонсировала поставки солнечных панелей для создания децентрализованной генерации.

G7

Уже в преддверии саммита "Большой семерки" было понятно, что Украина получит дополнительный кредит на 50 миллиардов. Да, речь именно о кредите, однако важны детали — возвращать этот кредит нам будет нужно только при условии получения доступа ко всем российским активам или при выплате Россией репараций после войны. В других случаях Киев деньги не возвращает и не платит проценты. Это не первая дипломатическая победа вокруг истории с российскими активами, однако достаточно заметный политический сигнал. Эти деньги в сумме с другими, которые мы получим должны обеспечить украинские потребности на ближайшие год-полтора.

Другим политическим сигналом стало подписание уже на саммите G7 двух сделок безопасности — с Японией и США. И хотя скептики обращают внимание, что соглашение со Штатами не заставляет их фактически вступать в войну даже в случае повторения такого сценария, документ важен, потому что в США работают институты. И сейчас Администрация действующего президента обязуется, что Штаты будут поддерживать Украину, в том числе, летальным оружием.

Автору этих строк удалось задать вопрос президенту США Джо Байдену, когда может быть обещана им стратегия украинской победы и пошаговый план действий. К сожалению, конкретики было мало, однако очевидно, что подписанное соглашение о безопасности является одним из таких шагов.

На полях саммита Зеленский провел ряд двусторонних встреч. Пересказывать их суть не вижу смысла, но здесь отмечу, что такую насыщенную неделю лишний раз развеял надутый Кремлем нарратив о нелегитимности действующего украинского президента. В Москве, напомню, создали и активно продвигают тезис, что полномочия Владимира Зеленского закончились еще в мае. Впрочем, как видим, президент вполне рукопожатный и спокойно встречается с другими лидерами. Что интересно, Кремль приложил немало усилий по срыву первого саммита мира в Швейцарии. По информации СМИ, Китай активно отказывал некоторые страны ехать на саммит. Однако самое интересное другое — в начале июня, за две недели до саммита, у коллег из Европейской правды вышла довольно критическая статья о том, какое финальное коммюнике на тот момент планировалось подписать участниками саммита мира в Швейцарии. Действительно, там были определенные острые моменты, которые могли вызвать проблемы для Украины в будущем. Однако после общественного резонанса Швейцария (как страна-организатор) и ряд других стран согласились внести в финальное коммюнике существенные изменения. В лучшую для нас сторону. Да, это привело к уменьшению количества участников саммита мира или снижению их уровня с президента, например, к главе МИД. Впрочем, важно и остается навязывание собственной повестки для мирового сообщества. И не менее важно, что общественная огласка помогла вернуть разговор к украинскому видению справедливого мира.

И здесь важно, что около 100 стран принимают участие в саммите в Швейцарии. На него по очевидным причинам не приглашена Россия. Украинская сторона совместно с партнерами пытается сформулировать и закрепить видение будущего мира, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран мира, в том числе "нейтральных". Конечно, у стран ЕС и Глобального юга существенно иное видение проблем, которые создает российская агрессия. И к каждому нужно найти подход. Поэтому, как отметил в Берлине канцлер Шольц, именно проведение саммита мира – это уже победа.

А что в Москве?

Но, пожалуй, самое интересное происходило в это время в Москве. Неожиданно для многих Владимир Путин вдруг решил, что страницу конфликта между Россией и Украиной (и Западом) пора пролистать. Он даже знает как — Украина должна полностью отдать ему четыре области, которые Россия в своей Конституции обозначили своими (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. А также АР Крым, о которой Путин не говорил). И тогда, намекает Путин, все будет как в старые-добрые времена. Правда, Украине нужно навсегда отказаться от планов вступления в НАТО. И это при том, что объективно Украину в состоянии войны туда никто брать не планирует.

Здесь следует заметить, что Путин де-факто отказался от многих заявленны ранее "целей СВО". Да и мировоззренчески заявление российского диктатора выглядело несколько паническим. В экспертных и дипломатических кругах предполагают, что Путин перешел в новую фазу противостояния — войну ради войны, без возможности выхода. И попытка торга может свидетельствовать, что он, так или иначе, понимает, что достичь заявленной цели об оккупации всей Украины он не может.

Последняя неделя показала, что шаг за шагом на дипломатическом направлении есть такие важные победы. Они, к сожалению, не вернут сразу свет во все украинские дома, и тем более не вернут жизни и здоровье тех девушек и парней, которые защищали и защищают нашу страну. Однако европейцы (и не только) до сих пор в восторге от чуда, созданного Украиной в начале. И если в феврале немногие делали на нас ставку, то сейчас мировое сообщество дает четкий сигнал — МЫ С УКРАИНОЙ! Это большой успех всех, кто причастен к переговорному процессу, — это и президент, и МИД, и ОП, и Минобороны, и Правительство в целом. А главное — это результат работы нашей армии и нашего народа. Достаточно ли этого для победы здесь и сейчас? Нет к сожалению. Но это важные шаги в правильном направлении.

Мир хочет слышать голос Украины и видеть нас независимыми. Однако, как я уже упоминал, у каждого игрока есть интересы своей страны. И об этом не стоит забывать.

15 июня в Швейцарии состоялся первый день саммита мира. С главными его заявлениями можно ознакомиться по ссылке.