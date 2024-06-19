Путін заявив, що КНДР захищатиме Росію і пригрозив Заходу

Кім Чен Ин назвав Путіна "найдорожчим другом корейського народу"

У ході візиту президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї, РФ та КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників.

"Підписаний сьогодні договір про всеосяжне партнерство передбачає, у тому числі, надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору", — заявив Путін, чиї слова цитує "Інтерфакс".

Кремлівський диктатор заявив, що РФ не відкидає для себе військово-технічного співробітництва з КНДР. У зв’язку з цим він згадав "підступний Захід".

"Звертаю увагу на заяви Заходу про постачання Україні F-16 та далекобійних озброєнь для ударів по території Росії. Російська Федерація у цьому зв’язку не виключає для себе військово-технічного співробітництва з КНДР у рамках підписаного документа", — сказав Путін.

Він наголосив, що це "не тільки заява, це вже відбувається". Глава держави-агресорки лицемірно додав, що "все це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень у рамках різноманітних міжнародних зобов’язань".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні проти України. Він заявив, що КНДР висловлює "повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції в Україні (так у РФ називають війну проти України).