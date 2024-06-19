На встрече Путина с Ким Чен Ыном заметили украинский флаг (фото)

Случайность это, или намеренный шаг, остается только гадать

Во вторник, 19 июня, в Северной Корее прошла торжественная церемония по случаю визита президента России Владимира Путина. По всему Пхеньяну развесили российские триколоры, а площадь, на которой проходило мероприятие, окрасилась в цвета российского и северокорейского флагов (красный, синий, белый), однако там появился и своеобразный украинский флаг.

На одном из фото с этого помпезного мероприятия, опубликованных в сети, Путин идет к Ким Чен Ын, протягивая руку. На заднем плане стоят военные с флагом КНДР, но со странным дополнением — к нему приделана желтая бахрома, поэтому рукопожатие двух диктаторов происходит буквально на фоне украинского флага.

Флаг КНДР представляет собой трехцветное горизонтально вытянутое прямоугольное полотнище, с широкой красной полосой в середине. Сверху и снизу на нем узкие белые и широкие синие полосы. Цвета российского флага такие же, поэтому в этом красно-бело-синем безумии украинская сине-желтая расцветка бросалась в глаза. Оканчивается флаг КНДР довольно широкой синей полосой, к которой прикрепили приблизительно равную по ширине ярко-желтую бахрому. Таким образом получился украинский флаг, который был заметен издалека.

Как сообщал "Телеграф", на этом "сборище" Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне против Украины. В ответ диктатор рассыпался в благодарностях.