Трампу предложили "мирный план" по Украине: как Киев и Москву хотят склонять к завершению войны

Ему предложения понравились

Советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине. Они предлагают ему, в случае избрания президентом, заморозить войну в Украине по линии фронта.

О плане, представленном советниками Трампу, рассказало агентство Reuters. России, в случае отказа заморозить фронт, пригрозят усилением военной помощи Киеву.

Как отметил советник Трампа по национальной безопасности Кит Келлог, в случае его победы на президентских выборах, США будут готовы выдвинуть определенные требования и Киеву, и Москве. Согласно плану, представленному Келлогом и еще одним советником Трампа — Фредом Фляйтцем, прекращение огня будет основано на линиях фронта на момент начала мирных переговоров.

По словам Фляйтца, Трамп принял это предложение благосклонно. Однако, отметил советник, в случае победы на выборах он может изменить свое мнение.

Вместе с тем, официальный представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что официальными являются только заявления, сделанные политиком лично, либо уполномоченными членами его предвыборного штаба. Однако стратегия Келлога и Фляйтца — наиболее подробный план соратников Трампа.

"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим президенту России Владимиру Путину: он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказано в плане советников Трампа.

Кроме того, план предполагает попытки убедить Москву сесть за стол переговоров с помощью предложения отложить обещание Украине членства в НАТО на длительный срок. В то же время Фляйтц намекнул, что Украине якобы придется пойти на территориальные уступки.

План Келлога и Фляйтца раскритиковали некоторые аналитики. По их мнению, он может дать Москве преимущество на переговорах. Бывший помощник госсекретаря Дэниел Фрид заявил, что этот план направлен на отказ Украины от всей территории, которую уже оккупировала Россия.

Напомним, посол США в Украине в 2006-09 годах, вице-президент Американского института мира Уильям Тейлор дал прогноз, изменится ли поддержка Украины США после президентских выборов. Он отметил, что никто не знает, какой будет политика Трампа. Он часто сам не знает, что говорит о своей политике, отметил Тейлор.