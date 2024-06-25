Трампу запропонували "мирний план" щодо України: як Київ та Москву хочуть схиляти до завершення війни

Йому пропозиції сподобалися

Радники кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні. Вони пропонують йому у разі обрання президентом заморозити війну в Україні по лінії фронту.

Про план, поданий радниками Трампу, розповіло агентство Reuters. Росії, у разі відмови заморозити фронт, погрожують посиленням військової допомоги Києву.

Як зазначив радник Трампа з національної безпеки Кіт Келлог, у разі його перемоги на президентських виборах США будуть готові висунути певні вимоги і Києву, і Москві. Згідно з планом, представленим Келлогом та ще одним радником Трампа — Фредом Фляйтцем, припинення вогню буде засноване на лініях фронту на момент початку мирних переговорів.

За словами Фляйтца, Трамп прийняв цю пропозицію прихильно. Однак, наголосив радник, у разі перемоги на виборах він може змінити свою думку.

Водночас, офіційний представник Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними є лише заяви, зроблені політиком особисто або уповноваженими членами його передвиборчого штабу. Однак стратегія Келлога та Фляйтца є найбільш докладним планом соратників Трампа.

"Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо президенту Росії Володимиру Путіну: він має сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб убити вас на полі бою", – йдеться у плані радників Трампа.

Крім того, план передбачає спроби переконати Москву сісти за стіл переговорів через пропозицію відкласти обіцянку Україні членства в НАТО на тривалий термін. Водночас Фляйтц натякнув, що Україні нібито доведеться піти на територіальні поступки.

План Келлога та Фляйтца розкритикували деякі аналітики. На їхню думку, він може дати Москві перевагу на переговорах. Колишній помічник держсекретаря Деніел Фрід заявив, що цей план спрямований на відмову України від усієї території, яку вже окупувала Росія.

Нагадаємо, посол США в Україні у 2006-09 роках, віцепрезидент Американського інституту світу Вільям Тейлор дав прогноз, чи зміниться підтримка України США після президентських виборів. Він зазначив, що ніхто не знає, якою буде політика Трампа. Він часто сам не знає, що говорить про свою політику, зазначив Тейлор.