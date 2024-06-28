Дебаты Байдена и Трампа: онлайн-трансляция

Дебаты будут длиться в течение 90 минут

В Атланте, США, в 04:00 по Киеву начался первый раунд предвыборных дебатов президента США Джозефа Байдена и экс-президента, кандидата в президенты Дональда Трампа. Два кандидата в президенты США будут в течение 90 минут говорить о важных проблемах Соединенных Штатов.

Онлайн-трансляцию происшествия ведет CNN. Модераторы дебатов – ведущие телеканала CNN Джейк Тэппер и Дана Бэш.

Оба кандидата согласились выступить на одном подиуме — места на сцене определят с помощью подбрасывания монеты. Микрофоны Байдена и Трампа будут отключены во время эфира и включаться только во время выступления каждого из них. Оппонентам запрещено иметь с собой заметки или реквизит. На сцене они получат только ручку, блокнот и бутылку воды.

Ранее "Телеграф" писал, что после того, как кандидат в президенты США Дональд Трамп в начале мая 2024 года объявил, что его кампания MAGA будет принимать пожертвования в криптовалюте, участились случаи мошенничества.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что порнозвезда Сторми Дэниелс дала показания в суде. По ее словам, Дональд Трамп заплатил ей за молчание после сексуальной близости в 130 тысяч долларов.