Первые дебаты Трампа и Байдена: кто кого? Когда смотреть и чего ждать от заклятых оппонентов

У обоих ведущих претендентов на пост президента США почти одинаковый рейтинг.

В четверг, 27 июня, в США пройдут первые дебаты двух главных претендентов на пост президента. Действующий глава Белого дома Джо Байден и его предшественник, экс-президент Дональд Трамп, встретятся в студии канала CNN в Атланте.

По Киеву дебаты стартуют в пятницу, 28 июня, в 4 утра.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом событии.

Необычные правила дебатов

Согласно данным CNN, дебаты продлятся 90 минут и будут включать две рекламные паузы.

Оба кандидата согласились выступить на одном подиуме — места на сцене определят путем подбрасывания монеты.

Микрофоны Байдена и Трампа будут отключены во время эфира и включаться только во время выступления каждого из них. Оппонентам запрещено иметь с собой заметки или реквизит. На сцене они получат только ручку, блокнот и бутылку воды.

В студии не будет аудитории, но модераторы "будут использовать все имеющиеся у них инструменты, чтобы обеспечить соблюдение времени и обеспечить цивилизованную дискуссию", сообщает телерадиокомпания. Модераторами выступят ведущие CNN Джейк Теппер и Дана Беш.

Примечательно, что июньские дебаты, самые ранние за всю историю президентской гонки в США, состоятся перед съездами Республиканской и Демократической партий позже этим летом, когда и Трампа, и Байдена, как ожидается, официально выдвинут кандидатами от партий.

К тому же впервые с 1960 года, когда началась эра телевизионных президентских дебатов, еще никогда новостные организации не могли полностью контролировать условия и параметры двух дебатов между ведущими кандидатами.

Эти дебаты первые из двух, на которые согласились штабы обоих политиков. Вторую встречу в прямом эфире проведет канал ABC News 10 сентября.

Ожидается, что дебаты будут смотреть миллионы американских зрителей, что поможет Байдену и Трампу закрепить за собой преимущество среди разных категорий избирателей.

О чем будут говорить

По информации Reuters, команда Джо Байдена фокусируется на трех основных темах: право на аборты, состояние демократии и экономика. Команда Дональда Трампа указала на иммиграцию, общественную безопасность и инфляцию как ключевые вопросы перед дебатами.

Как обращают внимание обозреватели, в преддверии дебатов в новой рекламной кампании Байден активно пытается использовать против Трампа его обвинительный приговор.

Напомним, 30 мая суд присяжных в Нью-Йорке единогласно признал республиканца виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, выдвинутым против него в уголовном процессе относительно "черной бухгалтерии".

Речь идет о фальсификации с целью сокрытия выплаты денег порнозвезде Сторми Дэниелс за несколько недель до выборов 2016 года. Трамп якобы пытался купить ее молчание об их сексуальной связи в 2006 году.

Когда во время рекламного ролика мигает фотография республиканца, диктор говорит: "Эти выборы проходят между осужденным преступником, который заботится только о себе и президентом, борющимся за вашу семью".

"Эта реклама знаменует собой наиболее откровенное стратегическое использование предвыборной кампанией Байдена правовых проблем Трампа", — описывает CNN.

Новую рекламу Байдена будут транслировать в "шатких штатах", где кандидаты в президенты от Демократической и Республиканской партий имеют примерно равные шансы быть избранными, и по кабельному телевидению. В информкампанию команда демократа вложила 50 миллионов долларов.

В ответ на рекламу представители штаба Трампа назвали дело о сокрытии выплаты денег "фиктивным судом" и неоднократно утверждали об использовании системы правосудия в качестве оружия.

"Контраст между силой и успехом президента Трампа и слабостью, неудачами и нечестностью кривого Джо Байдена станет очевидным на сцене дебатов на следующей неделе", — заявила 17 июня спикер предвыборной кампании Трампа Каролайн Ливитт в соцсети X.

Накануне дебатов в штабе Джо Байдена подчеркивают, что президент становится все более резким по отношению к своему сопернику, и планирует пронести это через дебаты в Атланте, в то же время "представляя себя как мудрого и устойчивого лидера в противовес хаосу и расколу Трампа".

Республиканец, чтобы "взбудоражить Байдена", может попытаться вспомнить во время дебатов об уголовном деле Хантера Байдена. 11 июня сын действующего президента по решению суда присяжных штата Делавэр был признан виновным в нарушении федеральных законов о владении оружием. Байдену-младшему может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов.

Глава Белого дома выступил с публичными заявлениями в поддержку сына, но заверил, что не помилует его.

Имеют ли дебаты значение

На самом деле, существует мало доказательств, что дебаты оказывают существенное влияние на рейтинг кандидатов.

"Существует сильная партийная лояльность, подавляющее большинство зрителей дебатов уже определились, за кого они будут голосовать, и мало кто изменит свое мнение из-за произошедшего во время дебатов", — объясняло в свое время издание Vox.

В 2016 году Хиллари Клинтон в ходе дебатов одержала однозначную победу над Дональдом Трампом. Только 24% опрошенных американцев высказали мнение, что республиканец справился лучше демократки. Однако этот провал не помешал Трампу победить Клинтон на выборах и стать 45 президентом США.

В 2004 году Джон Керри наслаждался успехом после дебатов с Джорджем Бушем, однако в итоге проиграл республиканцу во время финального волеизъявления.

О чем свидетельствуют опросы

Как метко описывает The Economist, американцы "широко недолюбливают" обоих ведущих претендентов на главную должность:

"Выборы будут не столько соревнованием за популярность, сколько референдумом, кого американцы считают менее плохим вариантом".

Национальный опрос Emerson College Polling среди избирателей США в июне показывает, что 46% избирателей поддерживают бывшего президента Дональда Трампа, а 45% — действующего президента Джо Байдена на президентских выборах. 9% не определились.

"Когда неопределившихся избирателей спрашивают, к какому кандидату они склоняются, мнения распределяется поровну; 50% поддерживают Байдена и 50% поддерживают Трампа", — говорится в результатах.

Однако в семи решающих "шатких штатах", которые, вероятно, будут решать результат выборы — Аризоне, Мичигане, Висконсине, Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании — опросы неизменно свидетельствуют о лидерстве Трампа.

Опросы постоянно говорят о том, что Байден — и Демократическая партия в целом — теряют поддержку среди ключевых демографических групп, включая чернокожих избирателей, латиноамериканцев и молодежи.

Однако есть и тревожные новости для Дональда Трампа. По данным, полученным POLITICO Magazine и Ipsos, большинство респондентов (38%) сообщили, что приговор против Трампа не повлияет на вероятность их поддержки республиканца. 33% опрошенных заявили, что из-за вердикта они менее склонны поддерживать Трампа, в то время как только 17% респондентов сказали, что они с большей вероятностью поддержат экс-президента.

Однако интересна ситуация среди респондентов, назвавших себя политически независимыми. 32% из них заявили, что из-за обвинительного приговора они менее склонны поддерживать Трампа.

Впрочем, "лучом надежды" для республиканца является то, что значительное количество американцев имеют опасения о судебном преследовании и приговоре.

На вопрос, считают ли они, что обвинительный приговор был результатом "справедливого и беспристрастного судебного процесса", большинство респондентов ответили "да" (46%), тогда как другие либо не согласились (32%), либо сказали, что не знают (19%).

Напомним, президентские выборы в Америке назначены на 5 ноября 2024 года. До 6 января 2025 голоса избирателей должны быть официально подсчитаны в Конгрессе, а 20 января 2025 состоится инаугурация избранного президента.