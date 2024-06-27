"Ничего про Украину без Украины": у Байдена прокомментировали так называемый "мирный план" Трампа

По словам Кирби, США с начала войны поддерживают Украину, а планы Трампа – это планы Трампа, которые не являются позицией Белого дома

США продолжают придерживаться позиции, что только Украина может решать, когда и при каких условиях можно вести переговоры с российским режимом о прекращении войны. Так называемый "мирный план", который якобы представили кандидату в президенты США Дональду Трампу его советники — это дело Трампа и его окружения, которое никак не влияет на позицию действующей администрации Соединенных Штатов.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме. Кирби в ответ на просьбу журналистов прокомментировать так называемый "мирный план" Трампа очень скептически оценил задумку экс-президента США.

"Вы знаете, я не собираюсь вдаваться в публичную дискуссию по поводу того, что советники бывшего президента Трампа могли или не могли говорить с ним об этом", — сказал он.

Кирби напомнил, что США с начала войны поддерживают Украину и отлично понимают, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя давать даже тени победы. Кроме того, США привержены позиции "ничего про Украину без Украины", то есть любые вопросы, связанные с Украиной, могут обсуждаться только с ее участием, в том числе мирные планы и варианты переговоров Украины с российским режимом.

"Сейчас мы создали глобальную коалицию — более 50 стран, поддерживающих Украину, когда они защищаются. Он только что подписал на G7 в Италии неделю или около того историческое двустороннее соглашение с Украиной по безопасности. И он понимает, что чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда придет время. И знаете, кто решит, когда придет это время? Президент Зеленский. И больше никто… И мы настойчиво стоим, чтобы убедиться, что у президента Зеленского есть все необходимое, чтобы, если и когда он будет готов взяться за стол переговоров, он мог сделать это с позиции силы и чтобы он знал, что он имеет нашу поддержку и поддержку эти около 50 с лишним стран", – сказал он.

Как писал "Телеграф", недавно советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине. Они предлагают ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта.

При этом слухи о так называемых "мирных планах", которые существуют у Трампа, ходят уже не впервые. Так, президент Украины Владимир Зеленский в начале июня подверг жесткой критике подобные планы Трампа прекратить войну в Украине, заставив Украину пойти на уступки российским террористам. Он отметил, что такие планы опасны для всего мира. Поскольку российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине, а дальше пойдет с войной на страны НАТО.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что Трамп, в случае победы на выборах, намерен заставить Украину отказаться от части территорий. У Трампа эти сообщения назвали "фейковыми новостями", но не стали прибегать к конкретике относительно его реальных планов.