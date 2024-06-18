Сторонников Трампа атакуют мошенники после его заявлений о пожертвованиях в криптовалюте: что известно

В штабе кандидата в президенты пока никак не отреагировали на злоумышленников

После того как кандидат в президенты США Дональд Трамп в начале мая 2024 объявил, что его кампания MAGA будет принимать пожертвования в криптовалюте, участились случаи мошенничества. Компания по обнаружению киберпреступлений Netcraft разоблачила десятки мошеннических сайтов, которые хотели атаковать сторонников Трампа и выманить у них криптовалюту.

Об этом сообщает WIRED. В компании подчеркнули, что у преступников нет политических предпочтений, они стремятся заполучить чужие деньги любой ценой.

За несколько дней до того, как Трамп объявил о пожертвованиях в криптовалюте, мошенники зарегистрировали домены с орфографическими ошибками, тем самым надеясь завлечь невнимательных сторонников кандидата в президента США. В том числе и домен donaldjtrump.com, который был почти идеальной копией реального сайта предвыборной кампании Трампа. Для принятия платежей компания MAGA принимает платежи через Coinbase, а некоторые мошеннические сайты используют похожие порталы, например Coingate, блокчейн и процессор криптовалютных платежей.

"Для жертвы тот факт, что в реальной кампании используются платежи Coinbase, а не прямые криптовалюты, не будет очень очевиден. Это рекламировалось так: "Дональд Трамп принимает пожертвования в криптовалюте", хотя на самом деле это немного более тонко", — говорит Роб Дункан, руководитель отдела исследований Netcraft.

Второй всплеск фейковых сайтов появился после того, 30 мая суд вынес приговор Трампу за фальсификацию деловой документации с целью подкупить порнозвезду Сторми Дэниелс. Спустя несколько часов после этого, компании кандидата в президенты удалось собрать свыше 34 млн долларов пожертвований. Киберпреступники по всей видимости предвидели этот интерес и попытались извлечь выгоду.

"Преступникам нравится использовать подобные мероприятия, чтобы основывать свои мошенничества на актуальных событиях, вещах, которые интересуют людей и на которые люди с большей вероятностью переходят по ссылке… Они заинтересованы в получении криптовалюты от кого угодно. И их не волнует, какие политические убеждения они могут иметь", — говорит Дункан.

Он добавил, что ни одна из афер пока не увенчалась успехом. Но не исключено, что это может быть связано с тем, что сайты новые и не пока активны. В предвыборном штабе Дональда Трампа не ответили на запрос журналистов и никак не прокомментировали ситуацию с криптомошенниками.

Роб Дункан добавил, что криптоплатежи — очень удобный способ для мошенников получить деньги, так как такие платежи практически не регулируются и у них нет ограничений, как с традиционными финансовыми переводами.

"Криптовалюта, очевидно, является очень хорошим механизмом для использования преступниками. Невозможно отменить платежи; как только деньги окажутся в кошельке преступника, они исчезнут", — говорит Дункан.

Отметим, что заявление Трампа о поддержке криптовалюты — "переворотный момент" в его карьере. Еще в 2019 году он в своем аккаунте Twitter публично заявлял, что "не фанат" криптовалют и признавал только одну валюту в США — доллар.

Также "Телеграф" рассказывал о том, когда состоятся первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Выступать они будут на одном подиуме.