Дебати Байдена та Трампа: онлайн-трансляція

Дебати будуть йти протягом 90 хвилин

В Атланті, США, о 04:00 за Києвом почався перший раунд передвиборчих дебатів президента США Джозефа Байдена та експрезидента, кандидата у президенти Дональда Трампа. Два кандидати у президенти США будуть протягом 90 хвилин говорити про важливі проблеми Сполучених Штатів.

Онлайн-трансляцію події веде CNN. Модератори дебатів – ведучі телеканалу CNN Джейк Теппер і Дана Беш.

Обидва кандидати погодилися виступити на одному подіумі — місця на сцені визначать через підкидання монети. Мікрофони Байдена та Трампа будуть вимкнені під час ефіру та вмикатимуться лише під час виступу кожного з них. Опонентам заборонено мати з собою нотатки чи якийсь реквізит. На сцені вони отримають лише ручку, блокнот і пляшку води.

Раніше "Телеграф" писав, що після того, як кандидат у президенти США Дональд Трамп на початку травня 2024 року оголосив, що його кампанія MAGA прийматиме пожертвування у криптовалюті, почастішали випадки шахрайства.

Також "Телеграф" розповідав про те, що порнозірка Стормі Деніелс дала свідчення у суді. За її словами, Дональд Трамп заплатив їй за мовчання після сексуальної близькості 130 тисяч доларів.