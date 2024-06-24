"Уже не по карману": Дональд Трамп пожаловался, что не может себе позволить любимый завтрак (видео)

И состояние в почти 5 млрд долларов не помогло

Бывший президент США и кандидат на предстоящие выборы главы государства Дональд Трамп пожаловался на слишком высокие цены на продукты. По его словам, он не может позволить себе купить даже бекон.

Дескать, в Соединенных Штатах его цена взлетела. Об этом Дональд Трамп сказал в эфире телеканала RSBN.

"Даже мне уже не по карману бекон! Слишком дорого! Сказал здесь Мелании: "Дорогая, я бы хотел прекрасного бекона". А она мне: "Нет, извини, это слишком дорого", — заявил Трамп.

В то же время, по подсчетам Forbes, состояние бывшего президента США может составить около 5 млрд долларов. В то время как в начале 2024 года Дональд Трамп выбыл из списка 500 самых богатых людей мира, заняв 696 место. Произошло это из-за трудностей компании Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), управляющей социальной сетью Truth Social. По состоянию на ноябрь прошлого года, согласно сообщению самой Trump Media & Technology Group, сеть Truth Social второй год терпела убытки: потери на тот момент уже превысили 70 млн долларов.

Цена бекона в США

Заметим, что цена бекона в сети американских супермаркетов Wallmart колеблется от 5 до 8 долларов за несколько кусочков. Обычно бекон является частью традиционного завтрака в США или на Западе Европы.

Цены на бекон в магазине 24.06.2024

Ранее "Телеграф" писал, что после того, как кандидат в президенты США Дональд Трамп в начале мая 2024 объявил, что его кампания MAGA будет принимать пожертвования в криптовалюте, участились случаи мошенничества.