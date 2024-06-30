Иностранные посредники пытаются предотвратить войну между Израилем и Ливаном: стали известны детали

В последние дни эскалация ударов между "Хезболлой" и Израилем выровнялась

На Ближнем Востоке в ближайшее время может вспыхнуть еще одна война, которая будет значительно разрушительнее конфликта в Секторе Газа. Трансграничные атаки между Израилем и проиранской террористической группировкой "Хезболла", фактически контролирующей Ливан, могут вылиться в большую войну – поэтому посредники из США, Европы и арабских стран пытаются этого не допустить.

Об этом пишет Associated Press (AP). Отмечается, что сейчас надежд на прекращение огня в Секторе Газа фактически нет – переговоры зашли в тупик; однако ливанские террористы из "Хезболлы" хотят бросить вызов могуществу Израиля, поскольку эта группировка гораздо сильнее ХАМАСа.

При этом чиновники из США и Европы предупредили "Хезболлу" не дергаться в этом направлении. США и другие лидеры цивилизованных стран не планируют сдерживать Израиль, если тот решит начать наступление на Ливан, а "Хезболла" не сможет справиться с израильскими войсками.

В последние дни эскалация ударов между "Хезболлой" и Израилем выровнялась. ЦАХАЛ одна из лучших армий региона, а "Хезболла" – лучшая вооруженная террористическая группировка на Ближнем Востоке. США отправили корабль с морской пехотой, чтобы помочь другим странам, также держащим боевые корабли у побережья региона, сдержать военный конфликт. Но ЦАХАЛ и "Хезболла", несмотря на снижение интенсивности ударов, похоже, готовятся воевать.

"Безусловно, кажется, что израильтяне все еще… готовятся к тому, что будет какой-то конфликт… конфликт совершенно иного масштаба", – сказал изданию бывший высокопоставленный американский дипломат на Ближнем Востоке Джеральд Фейерштейн, добавив, что проиранским террористам направили со стороны США и европейских союзников недвусмысленное предупреждение: "Не думайте, что вы настолько способны, насколько вы думаете".

Отметим, что усилия посредников прекратить конфликт предпринимаются на фоне планов Израиля по наземной операции в Ливане. Ранее командующие Армией обороны (ЦАХАЛ) заявили, что шиитская группировка "Хезболла" будет полностью уничтожена, если начнется полномасштабная война.