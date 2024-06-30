Іноземні посередники намагаються запобігти війні між Ізраїлем та Ліваном: стали відомі деталі

В останні дні ескалація ударів між "Хезболлою" та Ізраїлем вирівнялася

На Близькому Сході найближчим часом може спалахнути ще одна війна, значно руйнівніша за конфлікт в Секторі Газа. Транскордонні атаки між Ізраїлем та проіранським терористичним угрупованням "Хезболла", яке фактично контролює Ліван, можуть вилитися у велику війну – тому посередники зі США, Європи та арабських країн намагаються цього не допустити.

Про це пише Associated Press (AP). Зазначається, що зараз надії на припинення вогню в Секторі Газа фактично немає – переговори зайшли у глухий кут; проте ліванські терористи з "Хезболли" хочуть кинути виклик могутності Ізраїля, оскільки це угруповання набагато сильніше за ХАМАС.

При цьому чиновники з США та Європи попередили "Хезболлу" не смикатися у цьому напрямку. США та інші лідери цивілізованих країн не планують стримувати Ізраїль, якщо той вирішить почати наступ на Ліван, а "Хезболла" не зможе впоратися з ізраїльськими військами.

В останні дні ескалація ударів між "Хезболлою" та Ізраїлем вирівнялася. ЦАХАЛ одна з кращих армій регіону, а "Хезболла" – найкраще озброєне терористичне угруповання на Близькому Сході. США відправили корабель з морською піхотою, щоб допомогти іншим країнам, які також тримають бойові кораблі біля узбережжя регіону, стримати військовий конфлікт. Але ЦАХАЛ та "Хезболла", попри зниження інтенсивності ударів, схоже, готуються воювати.

"Безумовно, здається, що ізраїльтяни все ще … готуються до того, що буде якийсь конфлікт … конфлікт зовсім іншого масштабу", – сказав виданню колишній високопоставлений американський дипломат на Близькому Сході Джеральд Фейєрштейн, додавши, що проіранським терористам надіслали з боку США та європейських країн недвозначне попередження: "Не думайте, що ви настільки спроможні, наскільки ви думаєте".

Зазначимо, що зусилля посередників припинити конфлікт робляться на тлі планів Ізраїлю щодо наземної операції в Лівані. Раніше командувачі Армією оборони (ЦАХАЛ) заявили, що шиїтське угруповання "Хезболла" буде повністю знищене, якщо розпочнеться повномасштабна війна.