Байден раздумывает, стоит ли продолжать предвыборную гонку: в Белом доме ответили на заявления СМИ

Американский президент надеется реабилитироваться в глазах избирателей

Президент США Джо Байден, после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом, сейчас оценивает, нужно ли дальше продолжать предвыборную гонку. Американский лидер понимает, какие проблемы у него возникли.

Об этом сообщает The New York Times. По информации издания, Байден сказал об этом своим соратникам.

"Президент прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы", — сказал The New York Times главный советник г-на Байдена на условиях анонимности.

Американский президент понимает, что возможно не сможет спасти свою кандидатуру, если ему не удастся убедить общественность в своей состоятельности и дальше занимать президентский пост. У Байдена запланировано интервью на пятницу с телеканалом ABC News, а также предвыборные визиты в Пенсильванию и Висконсин. Эти мероприятия, по словам соратников, должны пройти хорошо.

"Он знает, что если у него будет еще два таких события (прерывистое и несосредоточенное выступление — ред.), мы окажемся в другом месте к концу выходных", — цитирует NYT одного из соратников президента.

При этом в Белом Доме заявили, что эти утверждения ложные.

"Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что это утверждение "абсолютно ложно" и что у Белого дома не было достаточно времени для ответа", — сказано также в публикации NYT.

По данным CBS News, в среду голоса избирателей распределились так: 50% за Трампа и 48% за Байдена по всей стране, а также 51% и 48% соответственно в колеблющихся штатах.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп не видит выгоды в победе Украины в войне с Россией. Он также намерен дать Путину гарантии нераспространения НАТО на восток.