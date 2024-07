С Байденом произошел новый конфуз: все больше его сторонников хотят сменить кандидата (видео)

Действующему главе Белого дома 81 год

Президент США и кандидат на следующий президентский срок Джо Байден, который провел крайне неудачные дебаты со своим соперником Дональдом Трампом, оконфузился во время очередного выступления. Тем временем все больше членов Демократической партии (кандидатом от которой является Байден) хотят заменить его на другую кандидатуру.

Выступая перед избирателями, Байден случайно прочитал фразу "say that again" (скажи это еще раз/повтори это) с телесуфлера. Все попало на видео.

На фоне провальных дебатов все больше демократов заявляют, что Байдену "ради блага партии – и страны" надо снять свою кандидатуру, пишет CNN. В частности такого мнения придерживается член палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт. Он первым заявил об этом публично.

"Я представляю сердце избирательного округа, который когда-то представлял Линдон Джонсон. При совершенно других обстоятельствах он принял болезненное решение уйти. Президент Байден должен сделать то же самое", — сказал Доггетт.

Другой депутат от Демократической партии на условиях анонимности заявил, что группа демократов, которая хотела бы смены кандидата на выборах президента, растет.

"Мы глубоко обеспокоены его траекторией и его способностью побеждать. Мы хотим дать ему возможность принять решение [отойти в сторону], но если он этого не сделает, мы будем все громче высказывать свои опасения", — сказал собеседник.

CNN поговорил с более чем 20 нынешних и бывших чиновников-демократов, а также донорами и давними союзниками Байдена. Многие из них сказали, что они уже приняли решение и считают, что президент должен прекратить свою кампанию. Некоторые из них считают, что он должен объявить об этом решении уже на этой неделе.

При этом эти люди не обращаются с таким призывом к Байдену прямо, надеясь, что он сам примет решение выйти из гонки. Однако, как сказали некоторые собеседники CNN среди демократов, "терпение на исходе", так как Байден "не предпринял никаких шагов для серьезного рассмотрения растущих опасений".

"Одно слово, которое характеризует Байдена: упрямый", — сказал один высокопоставленный чиновник-демократ, который публично поддерживал действующего главу США в прошлом, но сейчас считает, что ему нужно отойти в сторону.

Напомним, на прошлой неделе состоялись публичные дебаты между кандидатами в президенты США. Джо Байден явно проиграл Трампу, он говорил слабым голосом и запинался в речи. После этого в среде демократов возникли настроения по замене своего кандидата. Однако сам Байден, семья которого считает, что ему стоит продолжить борьбу, похоже не собирается выходить из гонки.

Вместе с тем, как сообщал "Телеграф", провальные для Байдена дебаты почти не повлияли на общую картину избирательных симпатий. Согласно опросу, Байден имевший до дебатов симпатии 48,2% избирателей, после них имеет поддержку — 46,7%. Дональд Трамп хоть и выступил более уверенно, но рейтинг его поддержки вырос лишь с 43,5% до 43,9%.