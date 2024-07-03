Байден роздумує, чи варто продовжувати передвиборчі перегони: у Білому домі відповіли на заяви ЗМІ

Американський президент сподівається реабілітуватися в очах виборців

Президент США Джо Байден після провального виступу на дебатах з Дональдом Трампом зараз оцінює, чи потрібно далі продовжувати передвиборчі перегони. Американський лідер розуміє, які проблеми виникли.

Про це повідомляє The New York Times. Байден сказав про це своїм соратникам.

"Президент чудово усвідомлює політичні проблеми, що стоять перед ним", — сказав The New York Times головний радник пана Байдена на умовах анонімності.

Американський президент розуміє, що можливо не зможе врятувати свою кандидатуру, якщо йому не вдасться переконати громадськість у своїй спроможності й надалі обіймати президентську посаду. У Байдена заплановано інтерв’ю на п’ятницю з телеканалом ABC News, а також передвиборчі візити до Пенсільванії та Вісконсіну. Ці заходи, за словами соратників, мають відбутися добре.

"Він знає, що якщо він матиме ще дві такі події (переривчастий і незосереджений виступ — ред.), ми опинимося в іншому місці до кінця вихідних", — цитує NYT одного з соратників президента.

При цьому в Білому Домі заявили, що ці твердження є хибними.

"Представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що це твердження "абсолютно хибне" і що Білий дім не мав достатньо часу для відповіді", — сказано також у публікації NYT.

За даними опитування CBS News, в середу голоси виборців розподілилися так: 50% за Трампа і 48% за Байдена по всій країні, а також 51% і 48% відповідно в штатах, що вагаються.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Трамп не бачить вигод у перемозі України у війні з Росією. Він також має намір дати Путіну гарантії нерозповсюдження НАТО на схід.