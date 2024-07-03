Трамп не видит выгоды в победе Украины: в СМИ рассказали, как может поменяться политика США после выборов

Смена власти в США будет вызовом для всех западных стран

Внешняя политика США в случае прихода ко власти республиканца Дональда Трампа будет радикально пересмотрена. В частности это касается отношений с НАТО, Россией и Китаем.

Об этом говорится в большой статье Politico. Отмечается, что советники Трампа прогнозируют "радикальную переориентацию" НАТО, в которой Вашингтон уйдет на задний план и предложит сделку России по Украине.

В частности отмечается, что республиканец хочет разделить членов НАТО на тех. кто платит 2% от ВВП на оборонные расходы и на остальных, на которых он не будет распространять действие 5-й статьи о коллективной обороне. В остальном же роль США в Европе сведется лишь ко вмешательству в случах кризисов.

"Ядерный зонтик" над Европой будет сохраняться, как и будут действовать военные базы, однако все остальное, включая размещение войск, технику и логистику, ляжет на европейские страны.

Он также намерен дать Путину гарантии нераспространения НАТО на восток и во время личных переговоров с российским диктатором определит, какую часть Украины он "пожертвует" России. Однако поставки большого количества вооружения Украине не прекратятся.

"Трамп отклонил цель Киева выбить россиян из Украины. Для него это, типа: если Украина победит, какая от этого польза?", — рассказал республиканец Дон Бейкон после закрытой встречи с кандидатом в президенты.

В материале говорится, что Европа сейчас проходит через "стадии принятия" и не понимает, какую угрозу для нее несет Трамп. Более активную позицию в этом вопросе занимает президент Франции Эммануэль Макрон, однако его идеи не снискали поддержки среди других европейских лидеров.

"У меня были встречи с двумя или тремя [европейскими] послами — и это отличные страны — но они просто не понимают, они не понимают, что ты не можешь просто так прийти к США из Европы и просить у нас деньги просто потому что Путин собирается вторгнуться в вашу страну", — рассказал глава трампистского фонда "Наследие" Кевин Робертс.

Издание сообщает, что главой своей администрации Трамп планирует поставить Рассела Воута — правого националиста, который считает, что главной угрозой является Китай, и что США должны играть более "спящую" роль в НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп публично заявил, что Украина не выиграет войну с РФ.