Почему Байден плохо выступил на дебатах: в СМИ назвали вероятную причину

Действующий президент США Джозеф Байден мог провалить дебаты против экс-президента Дональда Трампа потому, что они состоялись поздно. Байден привык работать в другие времена суток, поэтому дебаты вечером выбили его из колеи.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники среди советников Байдена. Отмечается, что именно этим можно объяснить поведение президента США в ходе дебатов.

Байден выглядел растерянным, давал несвязные ответы, его голос был слабым и хриплым. Советники сказали, что причина — дебаты начались вечером в 21:00, тогда как Байден обычно работает с 10 до 16 часов и большинство публичных мероприятий с его участием проводятся в этот промежуток времени. В другое время президент США, вероятнее всего, будет уставшим и допускать ошибки.

Напомним, редакционная коллегия The New York Times после дебатов заявила, что Трамп представляет угрозу для демократии, а потому призвала Байдена снять свою кандидатуру, поскольку действующий президент США "уже не тот человек, которым он был четыре года назад".

После этого в СМИ появились сообщения о том, что Байден может снять свою кандидатуру, если это решение будет поддержано его близкими.

Ранее "Телеграф" писал, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал отправить Байдена в отставку.