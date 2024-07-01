Бунтарка, доктор наук и борец: что известно о Джилл Байден, которая не дает мужу сниматься с выборов

Она призывает мужа не сдаваться

Семья президента США Джо Байдена, который снова баллотируется на этот пост, призвала его не снимать свою кандидатуру с выборов после неудачных дебатов с его соперником Дональдом Трампом. Особенно решительно к этому призывают Байдена его сын Хантер и супруга Джилл.

"Телеграф" решил рассказать о первой леди, которая настроена на борьбу. Джилл Байден не словом, а делом готова поддержать мужа и анонсировала, что летом она отправляется в путь, чтобы рассказать избирателям "обо всей замечательной работе", которую выполняет нынешний президент, "давайте выиграем это дело", — добавила Джилл в одной из своих публикации в Х.

"Женщины привели Джо Байдена в Белый дом четыре года назад и женщины собираются сделать это снова. Мы решим свое будущее. Мы должны встретить этот момент так, как будто наши права поставлены на карту, потому что это так", — написала она в другом посте.

Детство и первый брак

Она родилась 5 июня 1951 года в городе Хаммонтон, штат Нью-Джерси. Отец, Джил, Дональд Карл Джейкобс (1927–1999), был кассиром в банке, а мать Джилл Джейкобс (1930—2008) — домохозяйкой. Родители будущей первой леди называли себя "агностическими реалистами" и не ходили в церковь, но Джил часто посещала воскресные службы в пресвитерианской церкви вместе с бабушкой.

В 15 лет Джилл работала официанткой. В школьные годы, по ее собственному более позднему описанию, была бунтаркой и наслаждалась общественной жизнью. Она любила уроки английского языка.

В 19 лет девушка познакомилась профессиональным футболистом Биллом Стивенсоном, который на тот момент уже закончил карьеру. Вскоре пара поженилась, но в 1974-м году Джилл и Билл приняли решение расстаться.

Знакомство и брак с Байденом

В 1975 году она познакомилась с Джо Байденом на свидании вслепую. На тот момент он был вдовцом — его первая жена, Нелия Гантер, погибла вместе с дочерью в автокатастрофе в 1972 году. Будущий президент Америки остался с двумя сыновьями.

Джо просил руки Джилл четыре раза и только с пятой попытки она дала согласие. Пара поженилась в 1977 году.

Джилл заменила мать двум сыновьям Джо. Также в 1981 году у пары родилась общая дочь Эшли. Сейчас у Байденов уже пятеро внуков: Наоми, Финнеган, Мейзи, Натали и Хантер.

Профессиональная и общественная жизнь

Джилл Байден имеет степень бакалавра, две степени магистра и степень доктора. До переезда в Вашингтон она преподавала в колледже в Делавере, государственной средней школе и психиатрической больнице для подростков.

В 1987 году она окончила университет Вилланова. В течение 13 лет она преподавала английский язык и чтение в средней школе. Кроме того, она обучала подростков с эмоциональными расстройствами. С 2009 года Джилл была профессором английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии и считается первой женщиной, получившей оплачиваемую работу, пока ее муж был вице-президентом.

Джилл Байден основала некоммерческую организацию Biden Breast Health Initiative ("Инициатива Байдена по здоровью груди"), она также является соучредителем программы Book Buddies и соучредителем Фонда Байдена.

Джилл никогда не стремилась к публичности, но поддерживает мужа в его политических амбициях. Однажды она даже назвала предвыборную кампанию Джо "семейным бизнесом".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предвыборные дебаты в США показали весьма неутешительные результаты для кандидата от демократов Джо Байдена. Однако на общую картину избирательных симпатий это повлияло мало.