Так ли все плохо для Байдена? Как изменилась поддержка кандидатов в президенты США после дебатов

Дебаты были наиболее выгодными меньшим кандидатам

Предвыборные дебаты в США показали весьма неутешительные результаты для кандидата от демократов Джо Байдена. Однако на общую картину избирательных симпатий это повлияло мало.

Об этом информирует исследовательская группа Ipsos, которая провела опросы общественного мнения и установила, что именно изменили дебаты. Как оказалось, Байден все еще остается лидером, хотя и потерял часть поддержки.

Согласно отчету Байден имел до дебатов симпатии 48,2% избирателей, а после — 46,7%. Его оппонент республиканец Дональд Трамп хоть и выступил более уверенно, но рейтинг его поддержки вырос лишь с 43,5% до 43,9%.

А вот кто действительно выиграл от дебатов, так это остальные кандидаты, которые хоть и не участвовали в дебатах, но смогли воспользоваться невзрачными выступлениями демократа и республиканца. Например, независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший поднялся в рейтинге с 17,3% до 18,4%, представительница Партии зеленых Джилл Стайн — с 3,1% до 4,2%, а либертарианец Чейз Оливер — с 2,7% до 3,9%.

Стоит отметить, что Трамп оказался явным победителем на дебатах, поскольку такое мнение высказало 60% опрошенных, в пользу его соперника высказались лишь 20,8%.

Напомним, редакционная коллегия The New York Times после дебатов заявила, что Трамп представляет угрозу для демократии, а потому призвала Байдена снять свою кандидатуру, поскольку действующий президент США "уже не тот человек, которым он был четыре года назад".

После этого в СМИ появились сообщения о том, что Байден может снять свою кандидатуру, если это решение поддержат его близкие.