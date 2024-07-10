Полиция задержала убийцу семьи комментатора ВВС Джона Ханта: подробности трагедии (фото)

Мотивы убийцы пока неизвестны

В Великобритании застрелили из арбалета жену и дочерей комментатора "Би-би-си" Джона Ханта. Подозреваемого в преступлении удалось оперативно задержать.

Об этом сообщает The Telegraph. Во время убийства своей семьи 58-летний Джон Хант комментировал скачки на ипподроме Лингфилд.

Убийство произошло в пригороде Лондона еще 9 июля, однако имена жертв правоохранители раскрыли днем 11 июля. 61-летнюю жену комментатора Кэрол Хант, а также их дочерей — 25-летнюю Луизу и 28-летнюю Ханну нашли вечером того дня с тяжелыми ранениями в собственном доме в Буши по улице Эшлин Клоуз. Но медики не сумели спасти их жизни. Местны жители после трагедии несут к дому Хантов цветы, некоторые плачут.

Кадры с места преступления

Джон и Кэрол Хант

Полиция заподозрила 26-летнего Кайла Клиффорда, которого 11 июля удалось задержать на кладбище в городе Энфилд, что на севере Лондона. Сообщается, что он был ранен, хотя при задержании стражи порядка не применяли оружие. По месту жительства задержанного был проведен обыск. Мотивы убийства неизвестны. Также требует подтверждения информация о том, что оружие убийства именно арбалет.

Однако после этой трагедии Министерство внутренних дел начало срочно рассматривать вопрос о том, чтобы ужесточить закон об арбалетах.

"Мы постоянно пересматриваем законодательство, и в начале этого года был объявлен призыв предоставить доказательства, чтобы рассмотреть необходимость введения дополнительных мер контроля за арбалетами. Министр внутренних дел оперативно рассмотрит результаты, чтобы решить, нужно ли еще больше ужесточать законы", — сказал представитель департамента.

Кайл Клиффорд в 2022 году недолго служил в британской армии, а также некоторое время работал охранников. Неизвестно, был ли он знаком с семьей Ханта. В сети публикуют видео, на котором, предположительно Клиффорда уносят на носилках с места задержания.

Кайл Клиффорд

Также "Телеграф" рассказывал о том, что предполагаемому убийце 9-летней украинки в Германии грозит пожизненное. Его уже экстрадировали из Чехии, где он пытался скрыться.