Подозреваемый в убийстве 9-летней Валерии был передан Германии: ему грозит пожизненное (фото)

36-летний уроженец Молдовы ждет суда

В среду, 10 июля, стало известно о том, что подозреваемый в убийстве девятилетней Валерии находится под стражей в Саксонии, его экстрадировали из Чехии. Напомним, ужасное преступление произошло в Германии в начале июня.

О ходе расследования написало издание Saechsische.de. Отмечается, что ныне подозреваемый молчит по поводу всех обвинений и в настоящее время находится под стражей в Саксонии (Германия).

"Подозреваемого по делу убитой девятилетней Валерии передали в Германию. Чешские полицейские утром передали 36-летнего мужчину немецким коллегам на пограничном переходе в Петровице. Мужчину в полдень привезли в Хемницу, где доставили следователю судьи", — пишет издание.

Подозреваемый по делу Валерии предстанет перед судьей в Хемнице

В убийстве девятилетней девочки подозревают 36-летнего молдаванина. По словам следствия, доказательств сексуального насилия нет.

Подозреваемый по делу Валерии

Напомним, девятилетняя Валерия бесследно исчезла 3 июня, по дороге в школу. Интенсивные поиски более недели проводили несколько сотен полицейских с применением вертолетов, дронов, служебных собак и водолазов.

За это время также было обследовано 400 домохозяйств. Через девять дней после того, как девочку объявили пропавшей, ее нашли мертвой в лесу. В ходе следственных действий были установлены вероятные подозреваемые: 36-летний уроженец Молдовы Андрей и 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий Л.

Впоследствии следствие остановилось на молдаванине. Он был задержан в Праге, 14 июня.

"Если обвиняемый действительно виновен в смерти ребенка, после завершения расследования будет принято решение о том, как следует юридически оценить преступление", — объяснила старшая прокурор Ингрид Бургарт.

Если мужчина будет признан виновным в непреднамеренном убийстве, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет, а в особо тяжелых случаях – пожизненное заключение (статья 212 Уголовного кодекса).

"Если же признают виновным в умышленном убийстве, закон предусматривает обязательное пожизненное заключение", — отметила прокурор.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Германии простились с убитой 9-летней украинкой. Город был в трауре, а небо в шарах в память о Валерии.