Члены известной ОПГ: установлены личности подозреваемых в убийстве чиновника в Запорожье

Фамилия одного из подозреваемых в убийстве Зуев

Правоохранители установили личности подозреваемых в совершении убийства директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Максима Денщика. Оба причастны к мелитопольской ОПГ.

Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на собственные источники в полиции Запорожской области.

"Был задержан "водитель" и установлено лицо "киллера". Оба выходца из ОПГ "Мелитопольские", — сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, главой ОПГ является криминальный авторитет Артур Горобец по прозвищу "Туча". В Мелитополе он входил в так называемый "силовой блок" нардепа Сергея Минько и бывшего мэра города, а сейчас главы Запорожской ОВА Ивана Федорова. Кроме того, были проведены обыски в ресторане "LiHoy", где работал один из подозреваемых В. Зуев.

Напомним, что покушение на Максима Денщика было совершено 11 июня 2024 года. Когда чиновник выходил из своего подъезда, в него выстрелили неизвестные и скрылись, он скончался в больнице. Очевидцы сообщают, что слышали четыре выстрела.

Позже в сети появилось видео с вероятным убийцей Максима Денщика. На кадрах мужчина в комбинезоне и шляпе бежит через двор, но лица его не видно. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины.

А 1 июля стало известно, что один из подозреваемых в убийстве задержан — соучастник скрывался в других областях. А сам киллер был объявлен в розыск.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в больнице скончался казахский оппозиционер Айдос Садыков, на которого покушались в Киеве. Врачи боролись за его жизнь почти две недели.