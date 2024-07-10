Поліція затримала вбивцю родини коментатора ВПС Джона Ханта: подробиці трагедії (фото)

Мотиви вбивці поки невідомі

У Великій Британії застрелили з арбалета дружину та дочок коментатора "Бі-бі-сі" Джона Ханта. Підозрюваного у злочині вдалося оперативно затримати.

Про це повідомляє The Telegraph. Під час вбивства своєї родини 58-річний Джон Хант коментував стрибки на іподромі Лінгфілд.

Вбивство сталося у передмісті Лондона ще 9 липня, проте імена жертв правоохоронці розкрили вдень 11 липня. 61-річну дружину коментатора Керол Хант, а також їхніх дочок — 25-річну Луїзу та 28-річну Ханну знайшли увечері того дня з тяжкими пораненнями у власному будинку в Буші на вулиці Ешлін Клоуз. Але медики не зуміли врятувати їхнє життя. Місцеві мешканці після трагедії несуть до будинку Хантів квіти, дехто плаче.

Кадри з місця злочину

Джон і Керол Хант

Поліція запідозрила 26-річного Кайла Кліффорда, якого 11 липня вдалося затримати на цвинтарі в місті Енфілд, що на півночі Лондона. Повідомляється, що його було поранено, хоча під час затримання правоохоронці не застосовували зброю. За місцем проживання затриманого було проведено обшук. Мотиви вбивства невідомі. Також вимагає підтвердження інформації про те, що зброя вбивства саме арбалет.

Однак після цієї трагедії Міністерство внутрішніх справ почало терміново розглядати питання про посилення закону про арбалети.

"Ми постійно переглядаємо законодавство, і на початку цього року було оголошено заклик надати докази, щоб розглянути необхідність запровадження додаткових заходів контролю за арбалетами. Міністр внутрішніх справ оперативно розгляне результати, щоб вирішити, чи потрібно ще більше посилювати закони", — сказав представник департаменту.

Кайл Кліффорд у 2022 році недовго служив у британській армії, а також якийсь час працював охоронцем. Невідомо, чи був він знайомий із родиною Ханта. У мережі публікують відео, на якому, ймовірно, Кліффорда відносять на ношах з місця затримання.

Кайл Кліффорд

Також "Телеграф" розповідав про те, що передбачуваному вбивці 9-річної українки у Німеччині загрожує довічне. Його вже екстрадували з Чехії, де він намагався втекти.