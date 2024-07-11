"Системний виклик": НАТО готується до протистояння з проросійським Китаєм

Китай вперше з 2022 року назвали "системним викликом" цивілізованим країнам

Лідери НАТО планують виступити з різкою заявою щодо Китаю. Найрізкіша заява на адресу Пекіна в історії НАТО буде містити вимогу негайно припинити військову підтримку Росії, особливо в світлі інформації про те, що Китай розробляє ударний безпілотник в інтересах російських терористів.

Про це пише видання Bloomberg. Зазначається, що НАТО планує публічно назвати Китай "вирішальним фактором" у сприянні війні Росії проти Україну. Відповідне комюніке буде опубліковане наприкінці триденного саміту в Вашингтоні.

У документі міститься велика кількість матеріалів, які детально описують постачання Китаєм матеріалів подвійного призначення російським терористам. Серед постачань – компоненти зброї, обладнання та сировина, яку використовує російська оборонна промисловість.

Джерела сказали виданню, що США надали союзникам в НАТО інформацію щодо Китаю. Китай, зазначається у проєкті комюніке, створює "системні виклики євроатлантичній безпеці". Він відповідальний за велику кількість кібератак та дезінформаційних кампаній, а також намагається створити власний військово-космічний потенціал.

Як повідомлялося раніше, у червні генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що у 2023 році 90% імпортованої в Росію мікроелектроніки надійшло з Китаю. Ці компоненти є ключовими для виробництва далекобійних ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання товарів подвійного призначення для оборонної промисловості Росії. Тоді США закликали Китай утриматися від співпраці з ворогом та допомозі їй у війні проти України. Вашингтон пригрозив санкціями проти Пекіну.