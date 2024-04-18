"Тефлоновый Марк" умеет успокоить Трампа: что известно о нидерландце Рютте, который может возглавить НАТО

Владимир Зеленский считает Марка Рютте "большим другом Украины".

Йенс Столтенберг покидает должность генерального секретаря НАТО в октябре 2024 года. Хотя имя его преемника официально не провозглашено, фаворитом на пост нового генсека является 57-летний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По данным "Телеграфа", Рютте заручился поддержкой не менее 28 стран-членов Альянса из 32 необходимых. Кандидатуру политика поддерживает ключевая четверка государств — США, Франция, Германия и Великобритания.

Рассказываем, какие страны не поддерживают Марка Рютте, почему его называют "заклинателем Трампа" и какова позиция политика по отношению к Украине.

"Заклинатель Трампа"

Высокий и с широкой искренней улыбкой, прирожденный переговорщик Рютте рассматривается многими в альянсе как идеальная кандидатура в преддверии турбулентных времен, связанных с выборами в США.

Западные СМИ прозвали нидерландца "заклинателем Трампа" (англ. The Trump whisperer. — Ред.) за умение находить общий язык с республиканцем, претендующим на пост президента США. Именно Рютте удалось успокоить Трампа во время жарких дискуссий в штаб-квартире НАТО и убедить, что европейские союзники увеличили свои расходы на оборону, хотя это было далеко не так.

Издание Politico так описывает этот эпизод: "Это был июль 2018 года, и Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, попросил выйти всех, кроме лидеров, послов и нескольких сотрудников, из комнаты в штаб-квартире военного альянса. За несколько минут до этого Дональд Трамп сорвал дискуссию о Грузии и Украине тирадой, предупредив, что Соединенные Штаты "пойдут своим путем", если другие страны не начнут тратить больше на свои войска.

Настроение было, мягко говоря, напряженное. Президент Франции Эммануэль Макрон и тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель пытались урезонить президента США, жалуясь, что оборонные бюджеты нельзя просто увеличить за одну ночь.

Но, по словам Тимо Костера, бывшего директора по оборонной политике НАТО, который был в комнате, именно Рютте, премьер-министр Нидерландов, спас ситуацию, заверив президента США, что расходы выросли — и, что важнее, благодаря Трампу".

При этом при каденции Рютте Нидерланды так и не выполнили обязательство тратить 2% ВВП на оборону. Это одна из главных причин критики его кандидатуры на пост генсека альянса. Хотя страна обещает добиться нужного показателя уже в этом году.

Другой показательный случай — во время визита в Вашингтон в 2018 году во время пресс-конференции Рютте позволил себе перебить Трампа. Тот предположил, что провал договоренностей США с Евросоюзом по пошлинам будет "позитивом". "Нет, это не будет позитивом", — вставил Рютте, улыбнувшись.

Позже журналисты услышали, как он сказал Трампу: "Ваш стол такой маленький!" На что президент США ответил: "Знаю", впоследствии добавив: "Мне нравится этот парень!"

По мнению некоторых обозревателей, если нидерландский политик сумел справиться с Трампом тогда, это будет ему по силам и в будущем, если будет такая необходимость. Недавно Рютте заявил, что Европа должна "прекратить жаловаться" по поводу возможного возвращения Трампа в Белый дом и сосредоточиться на том, что может сделать для Украины.

В родных Нидерландах Рютте известен как "премьер Гудини" или "тефлоновый Марк" за способность избегать политической опасности и критики и при этом сохранять свой пост в течение 14 лет.

Венгрия станет препятствием?

Впрочем, со стопроцентной уверенностью говорить, что Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО, пока рано. Процесс избрания лидера альянса сложен и требует абсолютного единства.

Отбор осуществляется за закрытыми дверями путем неформальных дипломатических консультаций между странами-членами, которые выдвигают тех или иных кандидатов. Традиционно пост занимает именно высокопоставленный европейский политический деятель.

Окончательное решение принимается, когда странам удается достичь консенсуса относительно единого кандидата. Генсека назначают на четыре года с возможностью остаться на должности еще на срок.

Марк Рютте должен заручиться поддержкой еще четырех стран, чтобы стать лидером НАТО. И это не будет просто. Речь о Румынии, Словакии, Турции и Венгрии, и у каждой — свои причины удержаться от такого решения.

В случае с Румынией тот факт, что президент страны Клаус Йоханнис в марте сам включился в соревнование за должность генсека. Объявляя об участии, Йоханнис напомнил, что Румыния за два десятилетия доказала способность выполнять свои обязательства и выделяет на оборону 2,5% ВВП (при давно закрепленном среди союзников показателе в 2%, который не все выполняют). Его ведущий месседж – Восточной Европе есть что привнести в военный альянс.

Столтенберг, Йоханнис и Рютте

В последние месяцы в Брюсселе продолжаются оживленные дискуссии о том, что выходцы с восточного фланга НАТО не представлены на руководящих позициях в Альянсе, хотя показывают хороший пример как инвестиций в собственную безопасность, так и противодействия внешним (преимущественно российским) угрозам. Яркий пример – страны Балтии.

Йоханнис пообещал обеспечить "победу Украины в ее экзистенциальном сражении" против России и призвал страны НАТО взять на себя "нравственное, политическое и стратегическое обязательство" помочь Киеву продвинуться вперед в стремлении присоединиться к альянсу.

Вероятность того, что румынскому президенту удастся склонить на свою сторону США или, скажем, Великобританию крайне мала. Однако его кандидатуру все же могут поддержать некоторые восточноевропейские государства.

Есть предположение, что дополнительный мотив Йоханниса в этом случае — заявить о себе как кандидате на другие высокие должности уже на уровне ЕС.

Что касается позиции Словакии, то последние месяцы страна находилась в разгаре избирательного процесса, поэтому вопрос о новом генсеке не был на повестке дня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Рютте в прошлом месяце заявил, что хочет, чтобы следующий генеральный секретарь НАТО более серьезно относился к борьбе с терроризмом и "принимал во внимание чувствительность союзников, не являющихся членами ЕС". Именно за последнее Анкара одобрительно относилась к Столтенбергу — выходцу из Норвегии, не входящей в Евросоюз.

По данным Bloomberg, Турция хочет убедиться, что Рютте или любой другой будущий генсек не будет подыгрывать Греции и Кипру, с которыми у Анкары напряжены отношения. Также турецкая сторона хочет, чтобы будущий лидер альянса дал ей разрешение вступить в партнерские программы НАТО с ЕС и гарантировал, что между союзниками не будет ограничений на экспорт оборонной продукции в Турцию.

И, наконец, Венгрия, подход к которой нидерландцу найти сложнее всего. В 2021 году Рютте во время споров в ЕС по поводу скандального венгерского закона против ЛГБТ-сообщества заявил, что его цель — "поставить Венгрию на колени" в этом вопросе.

Апеллируя к этому случаю, Будапешт открыто выступает против поддержки Рютте. "Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени", — заявил в марте министр иностранных дел Петер Сийярто. А премьер Венгрии Виктор Орбан вообще в свое время жаловался, что Рютте ненавидит его.

Ожидается, что урегулирование противоречий будет в центре неформальной встречи глав МИД стран альянса, которая состоится в конце мая в чешской Праге. В НАТО надеются, что объявить о преемнике Столтенберга удастся во время летнего саммита в Вашингтоне.

Ездит на велосипеде и стареньком Saab

Самый младший из семи детей Марк Рютте родился в 1967 году в Гааге в протестантской семье. Отец политика, Изак Рютте (1909–1988), работал в торговой компании, поэтому в поисках лучшей судьбы семьей отправился в Индонезию, бывшую голландскую колонию. Во время Второй мировой войны Рютте-старший пережил японский трудовой лагерь и потерял жену. Затем он женился на ее сестре Мике, матери Марка. В первом браке родилось трое детей, во втором — четверо.

По окончанию средней школы Рютте хотел поступить в консерваторию и стать пианистом, однако решил изучать историю в Лейденском университете, где в 1992 году получил степень магистра по истории.

Один из братьев Рютте скончался от СПИДа в 1980-х годах. Позже мужчина описывал смерть брата, а впоследствии и отца как события, изменившие его жизнь.

До смерти матери в 2020 году во время пандемии коронавируса Рютте еженедельно делал для нее закупки продуктов и заботился о том, чтобы у нее было все необходимое. Последние минуты жизни матери в доме престарелых политик провел вместе с ней.

Кандидата в генсеки крупнейшего в мире военного альянса описывают как человека привычки.

"Он все еще живет в той же части Гааги, где вырос, в доме, который купил вместе с друзьями, будучи студентом, ездит на работу на велосипеде — за исключением случаев, когда куда-то торопится — тогда водит потрепанный Saab. Ездит в отпуск с одними и теми же людьми.

Рютте демонстрирует приземленный, без излишеств, осторожный образ, обожаемый голландцами; однажды он сказал, что слишком много долгов перед банком не дадут ему спать, а в другой раз не позволил уборщикам вытереть его кофе после того, как разлил его в парламенте, настаивая на том, что сделает это сам", — писала в свое время The Guardian.

У Рютте нет детей, и он никогда не был женат. На неоднократный вопрос прессы, гей ли он, всегда отвечает, что нет. "Последнее табу в Нидерландах — жить одному", — сказал политик в интервью 2016 года и признался, что не имел серьезных отношений со времен университета.

Рютте ведет приземленный образ жизни

"Марк постоянно был с Украиной"

Рютте показал себя как политик, решительно настроенный на поддержку Украины. Он не мягкий, но и не слишком "ястреб" в отношении России, что снимает все опасения стран-членов НАТО о возможной эскалации.

Некоторые вспоминают, как в 2011 году Рютте выступал на открытии газопровода из России "Северный поток — 1", а в дальнейшем Нидерланды поддержали строительство второй ветви российской "газовой иглы". Долгое время страну считали одним из важнейших торговых партнеров и инвесторов РФ в Европе.

Однако резкое изменение такого положения произошло в июле 2014 года после сбития в Донецкой области авиалайнера рейса MH17, в результате которого погибли 298 человек, 193 из которых — граждане Нидерландов. Россия, несмотря на все доказательства, отрицала свою причастность к трагедии. Впрочем, международное расследование доказало, что самолет был поражен из ЗРК "Бук" российского производства. Виновными в убийстве людей были признаны двое россиян — фейковый "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин, генерал-майор ВС РФ Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко.

Рютте неоднократно заявлял, что Нидерланды не прекратят прилагать усилия, чтобы привлечь РФ к ответственности за сбитие авиалайнера.

После полномасштабного вторжения РФ Амстердам стал надежным партнёром Киева. Нидерланды входят в топ-5 стран Европы по объемам военной помощи Украине.

В марте 2024 года было подписано двустороннее соглашение по безопасности между странами, рассчитанное на десять лет. Согласно документу, уже в этом году Нидерланды предоставят Украине 2 млрд евро военной поддержки. Вскоре украинские воздушные силы должны пополнить 24 истребителя F-16, которые согласились предоставить нидерландские партнеры. В начале года стало известно, что Дания и Нидерланды передадут Украине 14 единиц танков Leopard 2A4. Также Амстердам присоединился к чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.

"Мы не можем позволить России победить в этой борьбе, это касается не только украинского будущего, но и нашей безопасности", — заявлял Рютте.

В ходе Мюнхенской конференции несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский пожелал Рютте удачи на пути к избранию генсеком НАТО и заявил, что рассчитывает на решительные шаги от него:

"У Марка будет сложный вопрос от Украины, если он станет им (генсеком НАТО. — Ред.) — надеюсь, что он станет. Это приглашение Украины. Если без шуток, то наши отношения с Марком очень крепкие — с ним и [нидерландским] обществом. На протяжении всего времени полномасштабной войны Марк, его команда и народ Нидерландов постоянно были с нами", — сказал Зеленский.

Сам Рютте в Мюнхене заявил, что пока не выполнены необходимые условия для принятия Украины в НАТО.

"Пока Украина принимает участие в боевых действиях, она не может быть принята в НАТО", — сказал глава нидерландского правительства. И добавил, что важно "не наобещать слишком много Украины" во время июльского саммита в Вашингтоне.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Норвегия предоставит Украине непростые истребители F-16. Они будут оснащены новейшим вооружением и смогут наносить удары в тылу противника.