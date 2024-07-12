"Это сделало мой день": реакция премьера Италии Мелони на Орбана взорвала сеть

Людей повеселила искренность политика

В четверг, 11 июля, в Вашингтоне прошла рабочая сессия НАТО, где подписали "Украинский договор". Однако наиболее обсуждаемой темой в мире стала не помощь Украине, а интересная реакция премьера Италии Джорджи Мелони на коллегу из Венгрии Виктора Орбана.

Политик искривила свое лицо, глядя на Орбана, и этот момент попал на фото. Пользователи сети не оставили это без внимания и начали активно комментировать фотографию в соцсетях.

Комментарии были совершенно разными. Кто-то писал "это сделало мой день" и смеялся, а кто-то отметил, что Орбану нужно следить, чтобы рядом не было острых предметов.

В целом большинство комментариев были одобрительными. Людей поразила мимика и искренность Мелони. Вот что писали пользователи:

"Ее мимика — моя новая одержимость";

"Спасибо, это сделало мой день";

"Я восхищаюсь Джорджей Мелони, она очень откровенная";

"Я не фанат Мэлони. Но эта картина — чистое золото";

Отметим, что Джорджа Мелони поддерживает Украину в борьбе с Россией. Орбан наоборот регулярно вставляет палки в колеса. Он не раз блокировал выделение помощи Украине.

Джорджа Мелони 12 июля встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. О деталях этой встречи станет известно позже.

"Телеграф" ранее писал о 5 важных шагах НАТО, к которым Альянс прибег из-за возможного возвращения Трампа в Белый дом. Союзники до сих пор не знают, чего ждать от республиканца.