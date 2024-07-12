Орбан снова встретился с Трампом: что они говорили об Украине

"Мирный вояж" венгерского премьера продолжается

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом. В частности, они побеседовали о мире в Украине.

Об этом Орбан сообщил в соцсети Х (Twitter). Встреча прошла в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

"Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему", — написал венгерский премьер.

В свою очередь Трамп поблагодарил Орбана за визит. Об этом он написал в соцсети Truthsocial.

"Спасибо, Виктор. Должен быть мир, и как можно скорее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться", — отметил Трамп.

Как известно, Орбан в марте уже встречался с Трампом. Тогда венгерского премьера сопровождала младшая дочь.

Напомним, 2 июля Виктор Орбан посетил Украину впервые за 12 лет. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Венгерский премьер предложил ему в одностороннем порядке "прекратить огонь" ради старта переговоров с РФ о мире. Он заявил, что мирные инициативы Украины "требуют много времени". Орбан попросил Зеленского поразмыслить над его предложением. В Офисе президента предложение венгерского политика сразу отставили в сторону.

5 июля Орбан официально прибыл в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Через несколько дней, 8 июля, Орбан прибыл с визитом в Пекин, во время которого обсудил с Си Цзиньпином свой "мирный план".

Затем 10 июля Орбан встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне. Он попросил поддержать его инициативу.