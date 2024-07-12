"Це зробило мій день": реакція прем’єрки Італії Мелоні на Орбана підірвала мережу

Людей повеселила щирість політикині

У четвер, 11 липня, у Вашингтоні відбулась робоча сесія НАТО, де підписали "Український договір". Проте найбільш обговорюваною темою у світі стала не допомога Україні, а цікава реакція прем’єрки Італії Джорджи Мелоні на колегу з Угорщини Віктора Орбана.

Політикиня скривила своє обличчя, дивлячись на Орбана, і цей момент потрапив на фото. Користувачі мережі не залишили це без уваги й почали активно коментувати світлину у соцмережах.

Коментарі були абсолютно різними. Хтось писав "це зробило мій день" та сміявся, а хтось зазначив, що Орбану треба стежити, аби поруч не було гострих предметів.

Загалом більшість коментарів були схвальними. Людей вразила міміка та щирість Мелоні. Ось що писали користувачі:

"Її міміка — моя нова одержимість";

"Дякую, це зробило мій день";

"Я захоплююся Джорджею Мелоні, вона дуже відверта";

"Я не фанат Мелоні. Але ця картина — чисте золото";

Зазначимо, що Джорджа Мелоні підтримує Україну у боротьбі з Росією. Орбан навпаки регулярно вставляє палки в колеса. Він неодноразово блокував виділення допомоги Україні.

Джорджа Мелоні 12 липня зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Про деталі цієї зустрічі стане відомо пізніше.

"Телеграф" раніше писав про 5 важливих кроків НАТО, до яких Альянс вдався через можливе повернення Трампа у Білий дім. Союзники досі не знають, чого чекати від республіканця.